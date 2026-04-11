Münchner Demonstranten fordern Prüfung rechtsextremer Parteien

Mit Plakaten und Musik gingen in München rund 2000 Menschen für die "PRÜF"-Kampagne auf die Straße: Darum geht es.

Demonstranten beteiligen sich an einer Kundgebung des Wohn- und Kulturzentrums für Geflüchtete "Bellevue di Monaco" zur "Prüf-Kampagne". Diese fordert, dass alle rechtsextreme Parteien vom Bundesverfassungsgericht überprüft werden.

Bis zu 2000 Menschen haben nach Polizeiangaben in München für die Prüfung rechtsextremer Parteien durch das Bundesverfassungsgericht demonstriert. Sie beteiligten sich an der bundesweiten "PRÜF"-Kampagne. Die Versammlung sei ohne besondere Vorkommnisse verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Auch in Berlin, Stuttgart und anderen Städten demonstrierten Menschen.

"PRÜF" steht Veranstalterangaben zufolge für "Prüfung Rettet Übrigens Freiheit!". Die Veranstalter – in München die Gruppe "Bellevue di Monaco" – fordern die Prüfung von Parteien, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall oder als gesichert rechtsextrem eingestuft werden.