Münchner CSU-Spitze ruft zur Wahl von Dieter Reiter auf

„Entscheidung nicht leicht gemacht“, aber: Der OB stehe der Partei inhaltlich näher. Führende Münchner CSU-Vertreter empfehlen, bei der Stichwahl für SPD-Amtsinhaber Dieter Reiter zu stimmen.

Am Sonntag findet in München die Stichwahl statt. Die Münchner CSU-Spitze ruft zu einer Wahl von OB Reiter auf.

Am Sonntag wählt München in der Stichwahl einen neuen Oberbürgermeister: Dieter Reiter (SPD) gegen Dominik Krause (Grüne). Nun hat sich die CSU zu Wort gemeldet – mit einer Wahlempfehlung für den amtierenden Oberbürgermeister.

CSU-OB-Kandidat Clemens Baumgärtner war bei der Wahl am 8. März mit 21,3 Prozent nur auf dem dritten Platz gelandet. In der Stichwahl muss nun OB Reiter (35,6 Prozent) seinen Posten gegen den Grünen Dominik Krause (29,5 Prozent) verteidigen.

"Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Durch viele Gespräche und Rückmeldungen wissen wir, dass es unterschiedliche Meinungen in der CSU München im Hinblick auf die Stichwahl gibt. Für uns haben inhaltliche Positionen zur Stadtpolitik den Ausschlag gegeben.“

Reiter stehe für mehr Pragmatismus und weniger Ideologie

Der Bezirksvorsitzende Georg Eisenreich, der Vorsitzende der CSU-Stadtratsfraktion Manuel Pretzl und alle neun Kreisvorsitzenden der CSU München schlagen deshalb der CSU-Stadtratsfraktion und dem CSU-Bezirksvorstand München vor, Dieter Reiter für die Stichwahl zu empfehlen.

"Weil er uns in vielen wichtigen inhaltlichen Fragen näher steht als Dominik Krause. Dazu zählen zum Beispiel die Verkehrspolitik, die Förderung und Unterstützung der Münchner Wirtschaft und Sicherung der Arbeitsplätze oder die Haltung zur Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM). Dieter Reiter steht für mehr Pragmatismus und weniger Ideologie.“

Ämter beim FC Bayern: CSU fordert vollständige Aufklärung

Unabhängig davon werde aber vom OB eine vollständige Aufklärung und Transparenz bezüglich der vergüteten Ämtern beim FC Bayern erwartet.

Die Stadtratsfraktion und der Bezirksvorstand tagen am Montag, 16. März.