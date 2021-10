Münchner bestohlen: Wie ein geklautes iPhone einen Dieb verraten hat

37-Jähriger lässt einen Rucksack mitgehen. Das Handy im Gepäck wird zum Peilsender.

München - Ein 57-Jähriger aus München ließ am Sonntagvormittag in seinem BMW einen Rucksack liegen. Der Wagen war unversperrt. Als der Besitzer gegen 11.30 Uhr zurückkam, war sein Rucksack samt Handy futsch - gestohlen.

Dieb geschnappt: Münchner nutzt gestohlenes Handy als Peilsender

Der Besitzer ortete das gestohlene Handy mit Hilfe einer App. Das Gerät zeigte an, dass sich sein Eigentum in Richtung Fasangarten und Ostbahnhof bewegte.

Mehr noch, der 57-Jährige erfuhr, dass der Dieb in einem Linienbus unterwegs war. Das iPhone funktionierte wie ein Peilsender. Der Münchner machte sich an die Verfolgung. Als er den Bus eingeholt hatte, erkannte er seinen Rucksack und auch sein Handy, das der Dieb in der Hand hielt.

Daraufhin verständigte der 57-Jährige gegen 13.15 Uhr die Polizei. Eine Streife kontrollierte einen verdächtigen 37-Jährigen. Der Mann hatte tatsächlich den Rucksack samt Inhalt und Handy gestohlen. Der Besitzer erkannte sein Eigentum zweifelsfrei wieder. Der Dieb wurde festgenommen.