Münchner antworten: Würden Sie für mehr Bäume in der Innenstadt spenden? 

In München sollen 150 neue Bäume in der Innenstadt gepflanzt werden, doch die Finanzierung steht auf der Kippe. Oberbürgermeister Reiter und Baureferentin Ehbauer bitten die Bürger um Spenden. Wie stehen die Münchner zu diesem Vorhaben?
Imke Rauhut |
Die Stadt München möchte in der Fußgängerzone der Altstadt und den umliegenden Straßen 150 Bäume pflanzen. Doch angesichts der schwierigen Haushaltslage fehlt dafür das Geld.
In der Zukunft wird es für die Menschen in München heißer werden: Die Stadt München möchte daher in der Fußgängerzone der Altstadt und den umliegenden Straßen 150 Bäume pflanzen. Doch angesichts der schwierigen Haushaltslage fehlt dafür das Geld. Nunbitten Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer (Grüne) die Bürger um Spenden. Vier Münchner erzählen, was sie von dem Projekt halten.

"Wenn ich das Geld hätte, würde ich dafür spenden"

Luis Wiedenmann (28), Student.
Luis Wiedenmann (28), Student. © Imke Rauhut

Luis Wiedenmann (28), Student:"Ich finde die Pläne der Stadt sehr gut. Die Bäume nehmen zwar Platz weg, aber München ist ja gerade eine so lebenswerte Stadt, weil sie so grün ist. Das sollte man meiner Meinung nach vorantreiben. Derzeit bin ich leider knapp bei Kasse, aber wenn ich das Geld hätte, würde ich dafür spenden."

"Je grüner, desto besser"

Livia Zeller (20), Studentin.
Livia Zeller (20), Studentin. © Imke Rauhut

Livia Zeller (20), Studentin:"So etwas macht man ja auch schon in Paris, wo die Bäume vor Hitze schützen. Das finde ich super. Am besten macht man das auch über die Innenstadt hinaus, denn je grüner, desto besser. Wenn ich mir sicher sein kann, dass das Geld am Ende auch wirklich in die Bäume investiert wird, werde ich dafür spenden."

"Hätte am liebsten nur Bäume"

Bardhi Hysenaj (36), MMA-Kämpfer.
Bardhi Hysenaj (36), MMA-Kämpfer. © Imke Rauhut

Bardhi Hysenaj (36), MMA-Kämpfer:"Bäume sind das Wichtigste auf der Welt. Sie sind die Lunge des Planeten und sorgen für frische Luft. Leider verstehen das viele noch nicht. Ich wiederum hätte hier am liebsten nur Bäume anstelle der ganzen Gebäude und des vielen Betons. Ich werde auf jeden Fall für das Projekt spenden."

"Würde lieber für Trinkbrunnen spenden"

Paul Hennig (77), ehemaliger Physiker.
Paul Hennig (77), ehemaliger Physiker. © Imke Rauhut

Paul Hennig (77), ehemaliger Physiker: " Die Stadt will seit Langem schon mehr Bäume, aber statt welche zu pflanzen, werden immer mehr gefällt. Auf die Straßen können von mir aus auch Bäume, aber die Plätze sollten baumfrei bleiben. Viel lieber würde ich für Trinkbrunnen spenden. Von denen gab es in meiner Kindheit mehr."

