Münchens schönste Tierfreundschaften gesucht! Foto hochladen und tolle Preise von Fressnapf gewinnen

Schicken Sie uns bis zum 8. August ein Foto einer tierischen Freundschaft und mit etwas Glück wählt die Jury es zum schönsten in ganz München. Jetzt Bild hochladen!

15. Juli 2023 - 06:13 Uhr

Labrador und Chihuahua teilen sich ein Körbchen, der Schäferhund hängt mit dem Wellensittich ab und die Katze kuschelt sich an den Leguan, es gibt sie wirklich, die Freundschaft zwischen Tieren, auch wenn diese auf den ersten Blick nicht zusammenpassen und sich gewöhnlicherweise wie die sprichwörtlichen "Hund & Katz" verhalten.

Außergewöhnliche Tierfreundschaften gesucht

Wer sein Zuhause mit mehreren tierischen Gefährten teilt, kann schöne, witzige und skurrile Momente zwischen den Tieren miterleben, die das Herz berühren. Zeigen Sie uns und der ganzen Stadt diese und nehmen Sie teil am diesjährigen Fotowettbewerb unter dem Motto "Wie Hund & Katz?" Einsendeschluss ist der 8. August 2023.

"Wie Hund & Katz?". Nicht diese beiden hier, die eher ein Herz und eine Seele sind. Bei wem Tiere leben, die sich besonders gut verstehen, hat das richtige Fotomotiv für unseren Wettbewerb. © Krista Mangulsone

Nach den letzten beiden Aktionen mit nur Katzen- und nur Hundebildern geht es diesmal um die besten Tierfreundschaften. Gesucht werden Fotos von außergewöhnlichen Duos, Trios und so weiter, die bei Ihnen in Haus und Hof zusammen gefunden haben. Diesmal können sich also auch Halter von Nagern, Vögeln, Reptilien und im Prinzip von allen Haustierarten beteiligen. Wildtiere natürlich ausgenommen!

So ist der Ablauf

Bitte beachten, dass unnatürlich gestellte Fotos, auf denen Tiere in irgendeiner Form "dekoriert" oder in eine missliche Lage gebracht werden, nicht berücksichtigt werden können. Wichtig ist es auch, den eigenen Namen, Mailadresse (oder Telefonnummer) und vor allem den die Namen der Tiere mit anzugeben. Aus allen Einsendungen wählen die Tier-Experten der Abendzeitung 30 Fotos aus. Dann sind wieder die Leserinnen und Leser dran. Vom 14. bis 22. August 2023 wählen diese aus den 30 Bildern per Online-Abstimmung die Top Ten. Daraus werden von der Jury die fünf schönsten Tierfreundschaften gekürt und am 5. September veröffentlicht. Die Gewinner der Herzen zeigt die AZ dann am 12. September.

Jury für die finale Auswahl der Gewinner

Geballte Tierliebe und Tierwissen zeichnet die diesjährige Fach-Jury aus: Andrea de Mello, 1. Vorsitzende der , Dr. Evelyne Menges, Gründerin und Vorsitzende der Tierrettung München e.V., Jennifer Vogl, Pressesprecherin der Reptilienauffangstation und AZ-Stadtspaziergänger Sigi Müller. Als Profifotograf und Halter der Samoyeden Hündin "Shana" ist der Journalist und Buchautor natürlich doppelt prädestiniert.

Sowohl Hühner als auch Kaninchen sind sehr gesellige Tiere, die gerne Zeit mit anderen verbringen. © Uros Petrovic

Viele tolle Preise und Infos warten auf Sie

Natürlich lohnt sich das Mitmachen auch für die fotografierten Münchner Tiere. Zu gewinnen gibt es tolle Preise von Fressnapf in einem Gesamtwert von über 1.650 Euro, die den Tierarten entsprechend angepasst werden. Damit die Wartezeit bis zur Abstimmung nicht zu lange wird, lesen Sie jeden Dienstag in der AZ, wie Sie ihre Lieblinge verwöhnen können und wie Tieren in Not in München geholfen wird.

Die Abendzeitung wünscht viel Glück und bedankt sich bei für das Sponsoring der Preise sowie die wertvollen Tipps für Tierhalter, die auf der Aktionsseite und jeden Dienstag in der Abendzeitung zu finden sind: von der richtigen Ernährung bis zum sinnvollen Spielzeug. Beste Beratung erhalten die Kunden auch in den Fressnapf-Märkten in und um München und natürlich alles, "Was Tiere lieben"!