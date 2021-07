Münchens schillerndster Verbrecher: Harry König ist tot

Er war berühmt und berüchtigt: Harry König, bekannt für seine Liebe zu schönen Frauen und schnellen Autos, ist am Montag im Alter von 78 Jahren verstorben.

München - Der wohl berühmteste und vor allem schillerndster Verbrecher Münchens, Harry König, ist tot. Das erfuhr die AZ exklusiv. Er starb mit 78 Jahren.

In den 60ern gelangte der Münchner zu fragwürdigem Ruhm - er klaute europaweit Luxusautos. In einer Nacht in Paris schaffte er es, 60 Porsches zu stehlen.

Harry König: Fünf Jahre im Knast

Fünf Jahre saß er wegen seiner kriminellen Machenschaften im Gefängnis. Freunde bezeichneten ihn gern als "liebevollsten Verbrecher Deutschlands".

Seine letzten Stationen brachten ihn nach Brasilien, Kuba und Leipzig.