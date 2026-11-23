Zwei sehr ungleiche Männer harmonieren plötzlich bestens. Zwischen Markus Söder und Dominik Krause scheint in diesen Monaten kein Blatt Papier zu passen. Auf dem roten Sofa der AZ schwärmt der OB von der Zusammenarbeit, verrät, dass das Angebot zur Achterbahnfahrt eigentlich gar nicht ernst gemeint war. Und spekuliert, wann Söder ihm das Du anbieten könnte.

Als Dominik Krause für viele sehr überraschend Münchens erster grüner OB wurde, ging es sofort sehr oft auch um Markus Söder. Selbst Berliner Grünen fiel als allererstes dieses Bild ein: Wie herrlich sie doch die Vorstellung fanden, dass ein junger grüner Mann dem CSU-Ministerpräsidenten auf diesem Oktoberfest die erste Maß Bier reichen werde!

"Darauf hätte ich nicht gewettet!": Wo Söder Krause überraschte

Damals, eigentlich ist es noch gar nicht so lange her, konnte sich wohl keiner vorstellen, wie gut die beiden Männer harmonieren, wie wertschätzend sie übereinander sprechen, wie oft sie gemeinsam auftreten würden. Auch Krause ging offenbar von einem anderen Verhältnis aus. "Wenn man mich gefragt hätte, ob ich mal mit Markus Söder Achterbahn fahren würde, hätte ich nicht viel Geld drauf gewettet", sagt er auf dem AZ-Sofa im Barocksaal des Deutschen Theaters. Zur Feier des Erfolgs, dass München deutsche Olympia-Bewerberstadt wurde, fuhren die beiden bekanntlich sehr öffentlichkeitswirksam eine Runde im Olympia-Looping auf der Wiesn.

Dominik Krause auf dem Sofa im Deutschen Theater im Gespräch mit AZ-Redakteur Adrian Prechtel. © Bernd Wackerbauer

Krause lobt ganz explizit die angenehme Zusammenarbeit mit dem Ministerpräsidenten, betont, dass es viele Vorteile für Stadt und Freistaat habe, wenn man gut zusammenarbeitet. Eigentlich sei die Aktion auf der Wiesn gar kein ernst gemeinter Vorschlag gewesen, verrät er, "sondern nur ein Gag".

Wann aus dem Herrn Ministerpräsidenten der Markus werden könnte

Auf die Frage einer AZ-Leserin, wann er sich denn mit Söder duzen werde, lacht Krause. „Vielleicht ja, wenn es den Olympia-Zuschlag gibt.“

Für die Olympia-Pläne gibt sich Krause insgesamt ziemlich optimistisch. Söder habe versichert, dass die Spiele in München nicht am Finanziellen scheitern werden, betont er auf kritische Nachfragen, dass es von Freistaat und Bund doch noch gar keine klaren Zusagen für Geld gibt. Krause setzt auf Söder. Offenbar bisher mit Erfolg.