Vom Sonnenaufgang bis in die Nacht lädt Münchens erster "Langer Tag der Stadtnatur" am Sonntag (10.5.) zu 100 kostenlosen Erlebnissen ein: Vogelstimmen-Touren, Fledermausbeobachtungen, Hochbeet-Workshops und Radtouren zeigen, wie artenreich die Stadt ist – und wie jeder mithelfen kann.

Wussten Sie, dass über 100 Vogelarten in München zwitschern? Dass in einem Turm der Frauenkirche das schnellste Tier der Welt brütet, nämlich ein Wanderfalke? Der saust mit über 300 km/h durch die Lüfte. Oder dass in München viele Wechselkröten leben, die anderswo vom Aussterben bedroht sind?

Was viele Stadtbewohner erstaunen dürfte: "München", sagt Heinz Sedlmeier, "ist heute in vielen Bereichen weitaus artenreicher als das Umland." In den Isarauen, etwa, auf Heideflächen oder in Hinterhöfen. "Dabei kennt der durchschnittliche Schüler vielleicht noch vier Vogelarten, und bei Erwachsenen ist es auch kaum besser."

Eine Seltenheit, die es in München wieder gibt: ein Kreuzenzian-Ameisenbläuling. © E. Pfeuffer/LBV

"Die Natur mal richtig feiern"

Das will der Chef des Münchner Landesbunds für Vogel- und Naturschutz (LBV) gern ändern, und mehr noch. Münchens Arten- und Naturschützer wollen zusammen mit den Münchnerinnen und Münchnern "die Natur einfach mal richtig feiern". Und zwar am kommenden Sonntag, der auch der Muttertag ist.

Da findet nun zum ersten Mal das Naturfestival "Der Lange Tag der Stadtnatur" statt, mit 100 kostenlosen Veranstaltungen an rund 60 Orten in allen Vierteln, vom Sonnenaufgang bis in die Nacht hinein. Nicht nur der LBV und das Referat für Klima- und Umweltschutz (RKU) machen mit. Auch 30 Vereine beteiligen sich, wie der Heideflächenverein, der Verein für Pilzkunde oder die Würmranger. Damit das riesige Programm, an dem seit Januar geplant wird, auch klappt, machen an die 500 ehrenamtliche Naturschützerinnen und Naturschützer mit.

Auch für Kinder bietet das Münchner Naturfestival "Der Lange Tag der Stadtnatur" viele Programmpunkte. © LBV-Umweltstation

"Wir wollen Begeisterung wecken"

Geboten sind Entdeckungstouren zu Fuß und mit dem Radl, Mitmachaktionen, Filme und Vorträge. "Wir wollen neugierig machen, Wissen vermitteln und Begeisterung wecken", sagt Rudolf Nützel, der beim RKU für Biodiversität zuständig ist, "damit die Leute Lust bekommen, beim Natur- und Artenschutz mitzumachen."

Haben Sie Lust, begleitet von Profis, Vogelstimmen kennenzulernen? © LBV Umweltstation München

Bei Sonnenaufgang Vogelstimmen lauschen

Einige wunderbare Touren führen schon früh morgens oder spät am Abend zu Tierbeobachtungen oder zum Vogelstimmen-Lauschen ins Gelände. Um 7 Uhr am Sonntag etwa startet am Kiosk Isarwahn an der Wittelsbacherbrücke eine Vogelstimmenführung (Fernglas mitnehmen und lauschen!). Um 10 Uhr zeigt ein Reptilienexperte Eidechsen und Schlangen an der Isar (Treff: Imbiss Ochsenbraterei im Schinderstadl, Isarauen 2).

Zauberhaft anzuschauen: ein Laubfrosch. © Robert Voelkl/LBV

Waldleben bei Abenddämmerung

Um 18 Uhr zeigt die LBV-Vogelschutzexpertin Isabel Rohde bei der Vogelführung für Nachteulen das Waldleben bei Abenddämmerung (Treff am Hartmannshofer Tor, Haltestelle Tram 17 Amalienburgstraße). Um 22.45 Uhr begleitet die Schmetterlings-Koryphäe Annette von Scholley-Pfab bei der Führung "Magie der Nacht" zu leuchtenden Nachtfaltern auf der Langwieder Heide (Treff: Parkplatz Negrellistraße nördlich der Bahngleise, Haltestelle S3 Langwied). Für alles gilt: keine Anmeldung, einfach hingehen!

Spannend, das Waldleben mal bei Abenddämmerung zu entdecken. © Ralph Sturm/LBV

Tag und Nacht im Fledermauspark

Sehenswert ist auch der Fledermauspark in den Frühlingsanlagen an der Wittelsbacherbrücke (Bushaltestelle Claude-Lorrain-Straße). Dort sind die geflügelten Säugetiere aus dem Winterschlaf erwacht. In 50 Fledermauskästen können sie schlafen und ihre Babys großziehen. Eine Soundstation übersetzt die Ultraschall-Rufe in für Menschen hörbare Laute. Ab 16 Uhr kann man sich am Infostand informieren. Es gibt auch zwei Fledermausführungen (16-17 und 20.15-21.15 Uhr).

Biotop-Pflege und Hochbeetbauen

Wer Lust hat, mal zur Schaufel zu greifen, kann aber auch mitanpacken, wie beim Workshop zur Biotop-Pflege am Ackermannbogen (9.30-14.30 Uhr am Biotop Petra-Kelly-Straße 4) oder beim Hochbeetbauen mit dem Bund Naturschutz (14-17 Uhr, Innenhof Landwehrstraße 64a; Arbeitshandschuhe mitbringen).

Auf der Reichenbachbrücke startet um 15 Uhr das "Mobile Isarquiz". Auch einer Radltour mit vier Stationen kann man sich anschließen (Start ist um 10 Uhr bei Station 1 am Eine-Welt-Haus in der Schwanthalerstraße 80).

Ein Wanderfalke – gerade brütet ein Paar im Münchner Dom. © Herbert Henderkes/LBV

Hilfreich: eine interaktive Karte

Für Sonntag ist schönes Wetter angesagt, mit bis zu 23 Grad. Bitte Getränke und Verpflegung selber mitbringen. Alle Infos zum umfangreichen Programm sind unter zu finden. Dort gibt es auch eine interaktive Karte.