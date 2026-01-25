München wird narrisch: Die große Übersicht zum Fasching

Ob edle Bälle, wilde Party oder ein bisserl Straßenfasching. Im Münchner Fasching ist für jeden etwas dabei. Die AZ hat Ihnen eine Auswahl zusammengestellt.

Strahlende Sonne und strahlende Gesichter beim Fasching auf dem Marienplatz im vorigen Jahr. Hoffentlich wird’s wieder so schön!

Von wegen München kann keinen Fasching. Wer mag, kann in den nächsten Wochen fast ununterbrochen durchfeiern, so dicht drängen sich die Termine, vor allem in der heißen Faschingsphase im Februar.

Münchner Faschingshochburgen sind dabei das Deutsche Theater (AZ berichtete) und das Hotel Bayerischer Hof, wo elegante, beschwingte oder exotische Ballnächte mit jeder Menge Livemusik und Showeinlagen gefeiert werden.

Aber auch die Bierkeller der Stadt, wie der Löwenbräu-, der Hofbräu- oder der Augustiner-Keller, oder auch die Traditionsgaststätten bieten eine ganze Reihe närrischer Veranstaltungen. Ebenso die Münchner Faschingsgarden und Vereine. Und den Straßenfasching gibt’s ja dann auch noch. Die Auswahl ist also riesig. Die AZ hat Ihnen hier eine Übersicht zusammengestellt.



24. Januar:

- Münchner Tanz Nacht. Deutsches Theater, 20 Uhr,

- Weisses Fest – der Münchner Künstlerfasching. Café Reitschule, 20 Uhr. Weitere Termine: 31.1., 6., 7., 12., 13., 14. und 16.2.,

25. Januar:

Pasión de Baile – der große Kuba-Ball. Deutsches Theater, 19 Uhr.

28. Januar:

SilverStars Ü60 Fasching – Konfetti kennt kein Alter. Augustiner Stammhaus, 14 Uhr,

29. Januar:

Ball der Sterne. Deutsches Theater, 20 Uhr.

30. Januar:

- Ball Total. Deutsches Theater, 20 Uhr.

- Medizinerball, Bayerischer Hof, 20 Uhr,

31. Januar:

Großer Narrhalla-Ball "Soiree Münchner Leben“ mit Verleihung des Karl-Valentin-Ordens an Christoph Maria Herbst. Deutsches Theater, 20 Uhr,

Das Deutsche Theater ist eine der Münchner Ball-Hochburgen. Von Swing bis Latin-Klängen ist hier alles dabei. © Deutsches Theater

1. Februar:

- "Pumuckl und der Faschingsprinz“ Familienfaschingsball. Bayerischer Hof, 14 Uhr,

- Bal Classique. Deutsches Theater, 18 Uhr.

- Moosacher Faschingsclub Kinderball. Augustiner-Keller, 14 bis 17 Uhr, weiterer Termin: 15.2.,

6. Februar:

- Gaudeamus-Ball. Deutsches Theater, 20 Uhr, .

- Monaco Nights – Fasching X Disco mit DJ John Munich. Bayerischer Hof, 20 Uhr,

- Weisses Fest, Allacher Schießstätte, 20 Uhr. Weitere Termine: 7.2., 14.2.,

7. Februar:

- Ball der Nationen. Deutsches Theater, 19.30 Uhr,

- Gauklerball – Die Gaukler in 1001 Nacht. Münchner Künstlerhaus, 20 Uhr,

- Magnolienball, Benefizgala des Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs. Bayerischer Hof, 20 Uhr.

- Biedersteiner Kellerfasching, Haus 1/2, Biedersteiner Str. 24. Weiterer Termin: 14. Februar. instagram/@biedersteinerwohnheim

8. Februar:

- Kinderfasching. Deutsches Theater, 14.30 Uhr.

- Kinderfasching im Hofbräukeller. 14 bis 17 Uhr,

- 19. Faschingsumzug der Damischen Ritter. Vom Sendlinger Tor über den Rindermarkt bis zum Marienplatz und weiter zum Viktualienmarkt. Beginn: 13.13 Uhr.

Beim Faschingsumzug der Damischen Ritter geht es quer durch die Altstadt. © IMAGO

12. Februar, Weiberfasching:

- Weiberfasching mit Radio Arabella. Hofbräukeller, 18.30 Uhr.

- Rheinischer Fastelovend. Augustiner am Platzl, 17 Uhr,

- Unsinniger Donnerstag – "Fasching hat Herz“. Open-Air- Bühne am Viktualienmarkt. 13.30 Uhr,

- Narhalla Schlagerfasching. Altes Hackerhaus und Schlagerclub Roy. 19 Uhr.Weiterer Termin: 14.2., narrhalla.de

- Weiberfasching mit DJ. Königlicher Hirschgarten, 19 Uhr,

- Weiberfasching im Augustiner Stammhaus, 17 Uhr,

- Weiberfasching – Buntes Fest. Allacher Schießstätte, 20 Uhr.

- Kölner Abend Weiberfastnacht. 089Bar, 19 Uhr, .

13. Februar:

- Roses and Love ball. Deutsches Theater, 20 Uhr.

- Faschingsball im AugustinerKeller mit dem Faschingsclub Laim. 19.30 Uhr.

- Oly-Lust – Münchens Studierendenfasching "OlyLove is in the air“. Bierstube, Helene-Mayer-Ring 9, 21 Uhr. Weiterer Termin: 14.2.,

14. Februar, Faschingssamstag:

- Rock that Swing Ball, Deutsches Theater, 19 Uhr,

- Münchner Redoute. Altes Rathaus, 19.30 Uhr,

- Schlagerfasching. Augustiner Spieglwirt, 19 Uhr,

Eindruck vom Wirtshausfasching 2025 im Weissen Bräuhaus. Auch in diesem Jahr wird bei vielen Innenstadtwirten gefeiert. © Ben Sagmeister

15. Februar, Faschingssonntag:

- München narrisch: Ab heute bis zum Faschingsdienstag läuft in der Kaufinger- und Neuhauserstraße der Straßenfasching. Am Stachus und Marienplatz sind große Bühnen aufgebaut. Die Garde und verschiedene Stimmungsbands treten auf und auch das Münchner Faschingsprinzenpaar ab 12

- Kinderball der Damischen Ritter. Löwenbräukeller, 12 Uhr, damischeritter.deJamboree Ball. Deutsches Theater, 19 Uhr.

- Bayerischer Schlamperl und Stenzn Ball. Augustiner Stammhaus, Iberl Bühne, 19 Uhr, .

- Faschingssonntag Stammhaus Party. Augustiner Stammhaus, 12 Uhr, .

16. Februar, Rosenmontag:

- Traditionell laden viele Wirte zum Weißwurstessen. Mit dabei sind z. B. der Andechser am Dom, die Augustiner Wirtschaften am Dom, am Platzl, Klosterwirt und Stammhaus, der Donisl, das Hofbräuhaus, das Spatenhaus, das Weisse Bräuhaus und der Franziskaner. Im Augustiner am Platzl zum Beispiel von 10 bis 12 Uhr, für nur 1 Euro pro Stück.

- 089Kult – die Faschingsparty am Rosenmontag. Deutsches Theater, 20 Uhr.

- Wilderer-Ball. Königlicher Hirschgarten. 19 Uhr.

- Kölner Abend Rosenmontag. Neuraum, 19 Uhr, koelnerabend.deRosenmontagsball in der Seidlvilla, 20 Uhr, .

Ureigener Münchner Klassiker: Der Tanz der Marktweiber am Viktualienmarkt. © Ben Sagmeister

17. Februar, Faschingsdienstag:

- Faschingshöhepunkt ist das bunte Treiben auf dem Viktualienmarkt mit dem traditionellen Tanz der Marktweiber. Ab 10 Uhr. Danach geht’s zum Beispiel beim Wirtshausfasching der Innenstadtwirte weiter. Mit dabei ist das Weisse Bräuhaus, Augustiner am Platzl, Hofbräuhaus, Zum Franziskaner, Donisl, Andechser am Dom, Augustiner Klosterwirt, Augustiner Stammhaus, Hackerhaus, Schlagerbar Roy und Der Pschorr mit seinem Partykeller Alice.

- Faschingsstraßenfest: Eiche-Fasching. Reichenbachstr. 10-19 von 14 bis 22 Uhr, danach im Restaurant Deutsche Eiche.

- Kölner Abend Karnevalsdienstag. Sweet Club. 17 Uhr,

- Buntes Faschingstreiben im Hofbräuhaus, 11

- Faschingskehraus im Augustiner-keller.

- Das Narrenzelt im Löwenbräukeller. 16 Uhr,

18. Februar, Aschermittwoch:

Geldbeutelwaschen am Fischbrunnen am Marienplatz. 11.30 Uhr.