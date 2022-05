München: Wieder großer Kitastreik am Donnerstag

Am heutigen Donnerstag geht das Münchner Kitapersonal noch einmal auf die Straße, um für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Mitte Mai steht die nächste Verhandlungsrunde an.

Streikende Anfang März am Königsplatz in München.

München - Zehntausende Eltern in München mussten sich für den heutigen Donnerstag eine andere Betreuung für ihre Kinder suchen: Die Gewerkschaft Verdi hat zum "Großen Streiktag" in den städtischen Kitas, Krippen, Kindergärten und Horten aufgerufen. Vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen sollen die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes im Ballungsraum München die Arbeit ganztägig ruhen lassen.

München: 38.000 städtische Kitaplätze

Die Stadt betreibt ein Drittel der rund 1.450 Kindertagesstätten in München und ist mit gut 38.000 Plätzen der größte Anbieter von Kinderbetreuung für Familien. Der Münchner Verdi-Geschäftsführer Heinrich Birner forderte am Montag eine "Entlastung der Beschäftigten, bessere Arbeitsbedingungen" und "Höhergruppierungen in einzelnen Funktionen". Bestreikt werden sollen die Kinderbetreuungseinrichtungen und Sozialdienste der Landeshauptstadt und der Kommunen im Münchner Umland.

Nächste Verhandlungsrunde am 16. Mai

Die bundesweiten Verhandlungen gehen am 16. Mai in Potsdam in die dritte Runde. Die Arbeitgeberseite hatte die Warnstreiks als unverhältnismäßig kritisiert und erklärt, man sei in konstruktiven Verhandlungen. Schon im März und am 4. Mai hatten Kita-Beschäftigte in Bayern gestreikt. Verdi-Verhandlungsführerin Christine Behle will am Donnerstag auf einer Kundgebung auf dem Marienplatz sprechen.