München von oben: Unsere Stadt aus der Luft gesehen

Auch für 2022 hat Herbert Stolz wieder einen neuen seiner besonderen Kalender mit München-Fotos aufgelegt. Die AZ zeigt sie – und verlost zehn Exemplare.

Herbert Stolz 8 Die Frauenkirche mitten in der Stadt.

Herbert Stolz 8 Sommer in der Stadt: Blick auf den Eisbach im Sommer.

München - Kalender einer Stadt: ein klassisches Mitbringsel für Besucher. Sollte man meinen. Auf seine eigenen Kalender angesprochen, ist Herbert Stolz da aber ganz anderer Meinung. "Das sind Kalender für Münchner", sagt er im Gespräch mit der AZ.

Kenner der Stadt könnten Liebenswertes und Neues entdecken. Und das können sie tatsächlich bei den ungewöhnlichen Perspektiven. Wie jedes Jahr zeigt Stolz in seinen Kalendern ausschließlich Fotos aus der Luft. "Was mir heuer besonders gut gefällt, sind die weiten Blicke", sagt Stolz.

Und was ist denn da, im Oktober 2022? Tatsächlich, es ist eine Wiesn! "Das Oktober-Motiv ist eine Wette darauf, dass die Wiesn stattfindet", sagt Stolz. In manch Münchner Wohnzimmer auf jeden Fall wird sie im Oktober präsent sein. Mit dem Motiv aus dem sehenswerten neuen Kalender.

Mei, die Wiesn: das Oktober-Motiv aus dem Kalender. © Herbert Stolz

Verlosung: München-Kalender gewinnen

Die AZ verlost zehn Kalender an ihre Leser! Sie möchten gewinnen? Rufen Sie bis Montag, 17 Uhr, unsere Gewinn- Hotline an Telefon 01378 / 420 165 (50 Cent pro Anruf, Mobilfunk höher). Oder Sie schreiben eine E-Mail an gewinnen@az-muenchen.de, Stichwort "München von oben".

Gewinner werden benachrichtigt. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung werden die Daten gelöscht.