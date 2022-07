München und Umland: Hypovereinsbank schließt neun Filialen

Die Filialen werden mit nächstgelegenen größeren Standorten zusammengelegt, so die Bank.

Die Hypovereinsbank schließt neun Filialen in München und im Umland.

München - Ein verändertes Kundenverhalten und eine nachlassende Kundennachfrage seien laut Hypovereinsbank der Grund für die Schließungen. "Kleinstfilialen" seien es mitunter, die die Hypovereinsbank in und um München bald schließt, wie sie auf AZ-Anfrage bestätigt. Die Filialen würden mit nächstgelegenen größeren Standorten zusammengelegt.

Vier Filialen in der Stadt, vier im Umland

Im Stadtgebiet sind es jene am Isartorplatz, im Herzogpark, in Neuabing und Harlaching. Im Umland sind weitere Filialen betroffen: In Deisenhofen, Ismaning, Heimstetten, Olching und Wolfratshausen.