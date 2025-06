Der MVV hat mit einigen Landkreisen aus dem Oberland Ausflugsziele mit Bus und Bahn für Münchner gesammelt. Wo es hingehen könnte.

Der MVV wächst und wächst und dementsprechend gibt es immer mehr tolle Ausflugsziele, die man mit Bus und Bahn erreichen kann. Aber hat man die Muße, sich diese alle selbst zusammenzusuchen?

Museen, Klöster oder Biergarten - Auf Tour mit dem MVV

Das muss man nun gar nicht mehr, denn gemeinsam mit dem MVV haben die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Fürstenfeldbruck und Starnberg mehrere Entdeckungstouren zusammengestellt. Die MVV-Klostertour, die MVV-Museumstour und die MVV-Biergartentour, an der zusätzlich auch die Landkreise Miesbach und Weilheim-Schongau beteiligt waren.

Jede Tour enthält mehrere Ausflugstipps und alle Informationen für die beste Anreise mit den Öffentlichen – so bleiben einem beim Ausflügeln Stau und Parkplatzsuche erspart.

Die Biergartentour beispielsweise ist ein regionaler Wegweiser zu mit dem MVV gut erreichbaren Biergärten. Etwa das Klosterstüberl Fischbachau, dessen Geschichte bis zum Baubeginn des Klosters im Jahr 1085 zurückreicht. Oder der Maisinger Seehof, direkt am Maisinger See, dessen Besuch sich mit einer schönen Wanderung auf dem König-Ludwig-Weg oder durch die Maisinger Schlucht verbinden lässt. Oder der zünftig-bayerische Gasthof Drexl in Raisting, ganz in der Nähe des Ammer-Amper-Radwegs. Diese und noch viele mehr sind im Faltplan der Tour verzeichnet, ein spezieller Netzplan, zu finden online oder zum Download auf .

Ob Klöster oder Museen, mit den neuen Führern kommt man herum

Die Museumstour führt zu nicht minder schönen Zielen – dem Franz-Marc-Museum mit seiner rund 2000 Werke umfassenden Sammlung oberhalb des Kochelsees etwa, dem Museum Starnberger See oder man kann erkunden, was es mit dem Pfefferminz-Museum in Eichenau auf sich hat. Auch diese Tour steht online unter mvv-muenchen.de/museumstour zum Download zur Verfügung.

Ebenso wie die Klostertour ( ), mit der man einige der schönsten Klöster Bayerns besuchen kann, wie das Kloster Benediktbeuern oder das Kloster Andechs. Die Tour gibt auch spannende Einblicke in die Geschichte der Klöster, aber auch in die Kunst, die Kulinarik und die bayerische Braukunst.

Weitere MVV-Touren sind schon in Arbeit: Gemeinsam mit sechs Verbundlandkreisen erstellt der MVV derzeit zum Beispiel eine Christkindlmarkttour.