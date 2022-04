München: Messerangriff in Wohnung – Großeinsatz in der Sendlinger Straße

Großeinsatz der Polizei in der Münchner Innenstadt: In der Sendlinger Straße ist es zu einem Angriff mit einem Messer gekommen. Es gibt zwei Verletzte.

Peter Kneffel/dpa 8 Einsatzkräfte der Polizei am Donnerstag in der Sendlinger Straße.

Polizisten vor dem Haus in der Sendlinger Straße, in der sich der Angriff ereignet hat.

München - Bluttat in der Münchner City! Gegen 14.40 Uhr hat ein Notruf einen Großeinsatz der Polizei in der Innenstadt ausgelöst. Es habe zwei Verletzte in einem Wohnhaus gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. "Den Sachverhalt klären wir noch ab."

Die Fußgängerzone in der Sendlinger Straße war am Nachmittag zeitweise rund um den Ort des Geschehens, das Gebäude mit der Hausnummer 18, abgesperrt. Die Polizei rückte nach eigenen Angaben mit etwa 50 Kräften aus. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Die " " hatte zuerst über den Einsatz berichtet.

Motiv noch unklar: Blutiger Streit unter Nachbarn?

Nach AZ-Informationen lief eine Frau mit Schnittverletzungen vor das Haus – durch ihre Verletzungen an der Hand hat sie 27-Jährige stark geblutet. Sie kam ins Krankenhaus. Die Feuerwehr machte sich bereits nach kurzer Zeit daran, den Boden von den Blutflecken zu säubern.

Im Treppenhaus lag ein Mann (45), er hatte Stichverletzungen am Körper. Auch er kam ins Krankenhaus und wurde direkt notoperiert, laut Polizei ist sein Zustand kritisch. Den Ermittlern zufolge sollen beide im Haus wohnen, jedoch in unterschiedlichen Stockwerken.

Hintergrund und Motiv der Bluttat sind weiter unklar, die Mordkommission ermittelt. "Scheinbar gab es einen Streit oder Konflikt zwischen den beiden", so der Polizeisprecher. Dritte seien nach aktuellem Kenntnisstand nicht beteiligt gewesen.

Auch die genaue Art der Verletzungen war zunächst nicht ganz klar. Es gehe in Richtung Schnitt- oder Stichverletzungen. "Wir können noch nicht gesichert sagen, ob ein Messer im Spiel war", sagte der Sprecher. Sowohl die 27-Jährige als auch Zeugen wurden bereits kurz nach der Tat von der Polizei vernommen.

Die Feuerwehr säubert den von Blut bedeckten Boden. © Hüseyin Ince

Karte: Großeinsatz in der Sendlinger Straße

Messerangriffe in München

In den vergangenen Wochen ist es in München immer wieder zu Messerattacken gekommen, die teilweise auch tödlich endeten. Der letzte Vorfall ereignete sich am 10. April, als ein Somalier am Stachus erstochen wurde. In der Woche davor kam es auf der Maximilianstraße zu einem Streit zwischen zwei Großfamilien – hier waren unter anderem auch Macheten im Einsatz. Am 14. März kam es am Korbinianplatz in Milbertshofen zu einer Messerstecherei, bei der ein 18-Jähriger starb.

+++ Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert +++