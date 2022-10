München Marathon: Alle Sperrungen entlang der Strecke im Überblick

Am 9. Oktober 2022 findet erneut der München Marathon statt, zu dem 19.000 Läufer erwartet werden. Entlang der Strecke des Sport-Großereignisses wird es kommenden Samstag zu einigen Straßensperrungen kommen. Wir zeigen in unserer Übersicht, welche das sind.

Am Samstag, 9. Oktober nehmen die Marathonläufer die Stadt in Beschlag. (Archiv)

München - 19.000 Läufer und etwa 80.000 Zuschauer erwarten die Veranstalter des München Marathons am Sonntag, 9. Oktober in der Stadt. Entlang der Strecke – vom Olympiastadion durch die Stadt und wieder zurück – werden zahlreiche Straßen in verschiedenen Stadtteilen gesperrt. Wo genau, verraten wir Ihnen hier.

Von den Sperrungen betroffen sind die Stadtteile Schwabing, Maxvorstadt, Oberföhring, Bogenhausen, Steinhausen, Baumkirchen, Haidhausen, Isarvorstadt und die Altstadt. Mindestens zwischen 9 und 16 Uhr ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Schwabing-West (von 8.15 Uhr bis 16 Uhr)

Ackermannstraße – Westseite (zwischen Spiridon-Louis-Ring und Schwere-Reiter-Straße), Schwere-Reiter-Straße – Südseite (zwischen Ackermann- und Elisabethstraße), Elisabethstraße, Elisabethplatz, Franz-Joseph-Straße, Leopoldstraße, Ludwigstraße

Anwohner der Ackermannstraße können jederzeit aus Richtung Osten über die Schwere-Reiter-Straße, Ackermannstraße und Elisabeth-Kohn-Straße zufahren.

Östlich der Ludwig- und Leopoldstraße ist die Zufahrt über die Von-der-Tann-Straße/Schönfeldstraße möglich. Die Ausfahrt ist jederzeit über die Hahnenstraße möglich.

Schwabing (von 8.45 Uhr bis 11.50 Uhr)

Martiusstraße, Kißkaltplatz, Thiemestraße, Königinstraße (zwischen Thiemestraße und Maria-Josepha-Straße), Mandlstraße, Biedersteiner Straße, Mannlichstraße, Osterwaldstraße, Schwedenstraße, Ernst-Penzoldt-Weg

Maxvorstadt (von 8.30 Uhr bis 11.20 Uhr)

Schellingstraße (zwischen Ludwigstraße und Türkenstraße), Türkenstraße (zwischen Theresienstraße und Schellingstraße), Theresienstraße, Arcisstraße, Brienner Straße (zwischen Königsplatz und Karolinenplatz), Katharina-von-Bora-Straße, Karlstraße (zwischen Katharina-von-Bora-Straße und Barerstraße), Karolinenplatz, Luisenstraße (zwischen Köngisplatz und Theresienstraße)

Haidhausen (von 9.50 Uhr bis 14.50 Uhr)

Friedenstraße, Rosenheimer Straße, Am Lilienberg

Englischer Garten (von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr)

Gyßlingstraße, Tivolistraße, Max-Joseph-Brücke, Wilhelm-Ostwald-Straße, Maasweg, Beltweg, Etschweg, Amsterdamer Straße, Genter Straße

Oberföhring (von 9.25 Uhr bis 13.45 Uhr)

Oberföhringer Straße, An der Salzbrücke, Titurelstraße

Bogenhausen (von 9.20 Uhr bis 13.20 Uhr)

Montgelasstraße, Herkomerplatz.

Von 9.30 Uhr bis 14.00 Uhr: Cosimastraße, Vollmannstraße, Weltenburger Straße.

Altstadt (von 10.00 Uhr bis 15.10 Uhr)

Zweibrückenstraße – Südseite, Rumfordstraße (östlich Zwingerstraße), Zwingerstraße, Frauenstraße, Viktualienmarkt, Marienplatz, Dienerstraße, Residenzstraße, Odeonsplatz

Steinhausen/Baumkirchen (von 9.40 Uhr bis 14.30 Uhr)

Riedenburger Straße, Truderinger Straße (zwischen Riedenburger Straße und Baumkirchner Straße), Baumkirchner Straße, Neumarkter Straße, Riedgaustraße, Berg-am-Laim-Straße, Neumarkter Straße (westlich Riedgaustraße), Streitfeldstraße (westlich Riedgaustraße)

Behinderungen im öffentlichen Verkehr

Zwischen 8.00 Uhr und 15.45 Uhr ist auch bei Bussen und Straßenbahnen mit Behinderungen zu rechnen. Die Tramlinien: 12, 16, 19, 21, 25, 27, 28 und 37 werden umgeleitet oder unterbrochen. Das gilt auch für die Buslinien X30, 53, 54, 55, 58, 59, 62, 68, 100, 132, 144, 145, 153, 154, 155, 183, 184, 185, 187, 188 und 190.

Die MVG reagiert flexibel und hält den regulären Betrieb der genannten Linien zumindest auf Teilstrecken bis zu den gesperrten Bereichen aufrecht. Teilweise müssen aber Linien verkürzt oder umgeleitet werden.

Weitere Informationen zu den geänderten Fahrplänen gibt es in der MVG-App, auf der Webseite oder unter der Hotline-Nr. 0800 344 22 66 00.