München-Klinik-Chef Axel Fischer hört auf

Neun Jahre lang war der Mediziner Axel Fischer (53) Geschäftsführer der München Klinik.

München - Am Freitag teilte Axel Fischer mit, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Spätestens im März 2024 sei Schluss: "In den letzten neun Jahren war ich beruflich eingespannt, habe Termine mit meiner Familie verpasst, die ich eigentlich gerne wahrnehmen wollte. Jetzt möchte ich dafür wieder mehr Zeit finden", sagte er.

"Mehr Zeit für die Familie"

OB Dieter Reiter (SPD) bedauerte die Entscheidung sehr, die Zusammenarbeit sei stets "äußerst vertrauensvoll und konstruktiv" gewesen.

In der Pandemie wurden in der München Klinik über 8.000 Corona-Patienten behandelt. Fischer sagte, er sei "extrem stolz", welche Leistung in dem kommunalen Klinikverbund stecke.