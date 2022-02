München Klinik: Aktuell elf Intensivbetten mit Corona-Fällen belegt

Man baue derzeit "neue Strukturen auf den Normalstationen" auf, teilt der Klinik-Verbund mit: "Das heißt, die München Klinik befindet sich bereits mitten in der fünften Welle. Die Boosterimpfung ist das Gebot der Stunde."

München - Die München Klinik veröffentlicht in regelmäßigen Abständen einen aktuellen Lagebericht zur Corona-Pandemie - unterfüttert mit entsprechenden Zahlen und Fakten.

München Klinik: Aktuell elf Intensivbetten mit Corona-Fälle belegt

Am Stichtag 1. Februar wurden in der München Klinik 80 Patienten mit der aktuellen Covid-19-Infektion betreut - das sind 16 mehr als in der Vorwoche; hinzu kommen acht Covid-19-Verdachtsfälle.

Derzeit sind elf Intensivbetten belegt - mit fünf positiven Covid-Fällen und zusätzlich sechs bereits entisolierten Personen nach schwerster Covid-Infektion. Davon handelt es sich um neun ungeimpfte und zwei geimpfte Personen (beide ohne Booster).

Die München Klinik vermeldet 84 belegte Normalbetten bzw. Intermediate-Care-Betten (IMC). Auf einer IMC werden Patienten versorgt, die keiner intensivmedizinischen Behandlung bedürfen, aber intensiv pflegerisch betreut und mit ihren Vitalfunktionen überwacht werden müssen. Die IMC ist also eine Behandlungsstufe zwischen Intensiv- und Normalstation.

Darunter sind 75 positive Covid-Fälle und zusätzlich neun entisolierte Personen nach schwerer Covid-Infektion: 17 ungeimpft, 52 geimpft (19 ohne, 33 mit Booster), 15 keine Angabe.

Die Zahlen beziehen sich laut München Klinik auf den tagesaktuellen Stand Covid-positiver Fälle in Behandlung. Patienten, die aus dem Covid-Bereich entisoliert, aber weiterhin betreut werden, seien nicht enthalten, so lange das nicht explizit erwähnt werde.

Als Nicht-Geimpfte sind Menschen definiert, die bei Aufnahme keine Impfung, nur die erste Impfung oder die zweite Impfung vor der Karenzzeit aufwiesen. Als geimpft gelten demnach Patienten nach vollständiger Impfung ohne und mit Booster.

München Klinik "bereits mitten in der fünften Welle"

Covid-19 bleibe "eine enorme Herausforderung", heißt es auf der Website des Klinik-Verbundes. Die Anzahl der Corona-Patienten auf den Normal- und Intensivstationen steige deutlich an, man behandle parallel Infektionen mit der Delta- und Omikron-Variante des Coronavirus SARS-CoV-2.

"Zugleich bauen wir neue Strukturen auf den Normalstationen auf. Das heißt, die München Klinik befindet sich bereits mitten in der fünften Welle. Die Boosterimpfung ist das Gebot der Stunde. Weiterhin gilt: Wir arbeiten jeden Tag, jede Stunde und mit aller Kraft für die Gesundheit aller Münchnerinnen und Münchner", teilt der Klinikverbund weiter mit.

Das Durchschnittsalter der aktuell an den Standorten der München Klinik betreuten Patienten liegt bei 63,15 Jahren. Die Verweildauer beträgt in diesem Jahr bis dato im Schnitt 9,5 Krankenhaustage - für das Jahr 2021 waren es 12,52, für das Jahr 2020 wurden 11,32 Krankenhaustage im Jahresdurchschnitt ermittelt.