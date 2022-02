München sagt danke: Erneut Licht-Projektion am Rathaus

Nachdem das Rathaus bereits am Mittwoch und Freitag vergangener Woche erstrahlt ist, findet die Licht-Projektion auch am Montag wieder statt.

München - In Gedenken an die Opfer und das Leid der nun schon zwei Jahre dauernden Corona-Pandemie: Nach einem Antrag des Stadtrats hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter das Kulturreferat beauftragt, die gewünschte Licht-Aktion zu starten.

Bereits am Mittwoch (2. Februar) und Freitag (4. Februar) waren von 18 bis 23 Uhr die Begriffe #Wissenschaft, #Solidarität, #Demokratie und #Zusammenhalt auf das Rathaus projiziert worden, am heutigen Montag (7. Februar) findet die Aktion zum letzten Mal statt. Zahlreiche Parteien hatten die Aktion befürwortet.

Die Pandemie habe auch gezeigt, "dass es in weiten Teilen der Gesellschaft Zusammenhalt, Solidarität und Vertrauen in die Wissenschaft gibt", teilt die Stadt mit.

OB Dieter Reiter: "Ein Zeichen für Demokratie und Zusammenhalt"

Mit der Licht-Projektion am Rathaus will sich die Stadt jetzt bei ihren Bürgern sowie beim Personal in Pflege, Medizin und Wissenschaft bedanken.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: "Allen Bürgerinnen und Bürgern, allen Mitarbeitenden vor allem im Gesundheitswesen und in der Pflege hat diese Pandemie viel abverlangt. Deshalb freue ich mich über diesen Vorschlag des Stadtrats, danke zu sagen und zudem ein Zeichen für Demokratie und Zusammenhalt zu setzen."

Der Dank gelte allen Mitbürgern, "die sich geduldig an Regeln halten, die sich haben impfen lassen und die ihren Mitmenschen in Notlagen beistehen".

