München: Klimaaktivisten kleben sich am Stachus fest – OB Reiter übt scharfe Kritik

München - Am Donnerstagvormittag haben sich Aktivisten von "Letzte Generation" am Stachus auf eine Straße gesetzt und teilweise festgeklebt. Der Verkehr musste deshalb umgeleitet werden, es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen.

Die 17 Aktivisten im Alter zwischen 18 und 79 Jahren forderten laut Mitteilung "erste Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor der Klimakatastrophe". Zusammen mit spezialisierten Einsatzkräften wurden die Personen von der Fahrbahn gelöst. Sie wurden wegen Nötigung sowie Verstößen gegen das Versammlungsgesetz angezeigt. Insgesamt waren über 50 Beamte im Einsatz.

Dieter Reiter kritisiert Protest: "Unerträglich!"

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) kritisierte die Aktion scharf: "Protest muss in einer Demokratie grundsätzlich möglich sein, auch wenn er unbequem ist - aber die Form des Protests, ganze Straßenabschnitte zu blockieren, halte ich für unerträglich und keinesfalls für eine zulässige Meinungsäußerung!" Er finde es unverantwortlich, wenn dadurch billigend in Kauf genommen werde, dass etwa Rettungsfahrzeuge behindert würden. Reiter bezog sich damit auf einen Vorfall in Berlin, wo ein Spezialfahrzeug zur Bergung einer überfahrenen Radfahrerin wegen einer Aktion von Klimaaktivisten im Stau stand.

Auch in München gab es in der jüngsten Vergangenheit zahlreiche vergleichbare Aktionen von Klimaschutzaktivisten. 15 Unterstützer der Gruppierung "Scientist Rebellion" waren am Wochenende nach einer Serie von Straßenblockaden und Festklebe-Aktionen für mehrere Tage in Gewahrsam genommen worden, was neben Zustimmung auch Kritik auslöste.

Justiz und Gesellschaft könnten die Menschen einsperren und mundtot machen, betonte nun auch die "Letzte Generation". "Oder wir können die Lage endlich ernst nehmen und die ersten Sicherheitsmaßnahmen gegen den drohenden Klimakollaps einleiten."