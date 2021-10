München: Interims-Gasteig wird zur Club-Location

Harry Klein goes Gasteig: In der Interims-Location kann man ab Freitag nicht nur Konzerte besuchen, sondern auch bis in die frühen Morgenstunden tanzen.

20. Oktober 2021 - 16:37 Uhr | Agnes Kohtz

Schon früher wurde im Gasteig gerne getanzt (hier bei Tanz den Gasteig 2017). © Robert Haas