München: Impfzentren Riem und Außenstelle an der Theresienwiese schließen

In Riem und auf der Theresienwiese muss Platz gemacht werden, doch es gibt Ersatz.

München - Als vor gut zehn Tagen die Impftram in München startete war es bereits klar - das Münchner Impfzentrum in Riem wird schließen. Ob und wie es aber ersetzt werden soll, daran arbeitete man noch.

Nun ist klar, sowohl das Impfzentrum in Riem, als auch die Außenstelle auf der Theresienwiese werden geschlossen. In Riem spätestens zum 14. April, denn in der Halle sind wieder Veranstaltungen geplant. Im Oktober soll die Bauma wieder stattfinden.

Nach Riem folgt Ende April das Zentrum auf der Theresienwiese

Die Impfaußenstelle auf der Theresienwiese wird zum 30. April geschlossen. Auch dort sollen wieder Veranstaltungen stattfinden können, so das Gesundheitsreferat auf AZ-Nachfrage. Doch für Ersatz wird gesorgt: Zum einen werden zwei Standorte in Einkaufszentren angemietet. "Da die Verträge kurz vor dem Abschluss sind, bitten wir um Verständnis, dass hierzu noch keine Ortsangaben gemacht werden können", heißt es. Zusätzlich wird die Impfstelle im Gasteig ausgebaut.

Das Referat erklärt, man habe insgesamt darauf geachtet, Standorte in verschiedenen Stadtvierteln anzumieten, um möglichst kurze Wege zu ermöglichen. Voraussichtlich Mitte April sollen die neuen Standorte in Betrieb genommen werden.

Man betont, die Kapazitäten für Corona-Schutz-Impfungen, würden nicht reduziert. Die Stadt erfülle die Vorgaben des Freistaats "und stellt gemäß des vorgegebenen Kapazitätskorridors auch künftig pro Woche durchschnittlich 2.000 Impfungen pro 100.000 Einwohner zur Verfügung".

Wie sich gezeigt habe, funktionieren vor allem dezentrale Angebote mit mobilen Aktionen und mehreren Impfstellen im Stadtgebiet.

Viele Angebote bleiben auch weiterhin bestehen

Die Impf-Außenstellen im Sport Münzinger am Marienplatz und in den Pasing Arcaden bleiben. Weiterhin finden täglich Impfaktionen, etwa in Stadtbibliotheken, Jugend- oder Seniorentreffs statt und auch die Impftram ist weiterhin unterwegs, jeden Tag an einem anderen Standort.

Dazu kommen diverse nicht-städtische Angebote (Alle Orte und Termine unter muenchen.de/corona). Außerdem setzt man auf speziell ausgebildete Impf-Guides, die bald im Stadtgebiet unterwegs sein werden, um in ausgewählten Quartieren über Impf-Angebote aufzuklären.