Trotz zahlreicher Impf-Angebote: München bleibt Booster-faul

Immer weniger Menschen in München lassen sich gegen Corona impfen, vor allem beim Booster hinkt man hinterher. Und das, obwohl es in der Stadt etliche Angebote für die Spritze gibt.

München - In München haben sich bisher lediglich 44,3 Prozent der Bevölkerung impfen lassen. Damit liegt die bayerische Landeshauptstadt deutlich hinter dem Schnitt im Freistaat, wo sich bislang 54 Prozent der Bevölkerung ihre Auffrischungsimpfung abgeholt haben. Auf ganz Deutschland gesehen, waren es mit 56,1 Prozent sogar noch mehr.

Immerhin bei der Erst- und Zweitimpfung sind die Vergleichszahlen weniger gravierend: In München sind bislang 72,3 Prozent einmal geimpft, in Bayern sind es 73,7, in ganz Deutschland 76,2. Bei der Zweitimpfung sind es in München 70,3 Prozent (Bayern: 74 %, Deutschland 75,1 %).

Münchner wollen sich nicht mehr boostern lassen

Die Zahlen zeigen deutlich: Die Münchner sind Booster-faul. Das sorgt für Frust bei der Stadt. "In Sachen Impfen geht es nicht vor- und nicht rückwärts", sagte Wolfgang Schäuble, der Leiter des Krisenstabs der Landeshauptstadt, laut " " am Dienstag in einer Sitzung des Gesundheitsausschusses. Geboostert werden wolle aktuell "niemand mehr", so Schäuble.

Dabei gibt es in der Stadt mittlerweile an fast jeder Ecke eine Möglichkeit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Neben dem Impfzentrum an der Messe und den Impf-Außenstellen (Theresienwiese, Marienplatz, Pasing Arcaden) kann man sich mittlerweile beispielweise auch in Apotheken den Pieks abholen. Neueste Impf-Aktion der Stadt: Die Impf-Tram, wo sich täglich rund 150 Menschen impfen lassen könnten. Theoretisch – denn aktuell seien es laut Schäuble nur rund 50.

Einen Schub bei den Impfungen sollen die sogenannten Impf-Guides bringen, die ab Anfang März in der Stadt unterwegs sind und Menschen über die Impfung sowie die Angebote der Stadt informieren sollen.

Inzidenz in München sinkt stark

Bessere Nachrichten als bei den Impfungen gibt es immerhin bei den Infektionszahlen zu vermelden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in München sinkt weiter deutlich, aktuell liegt der Wert bei 1.445,7. Die höchste Inzidenz hatte München vor rund zwei Wochen am 7. Februar, als der Wert bei 2.469,6 lag.