München hinkt bei der E-Mobilität hinterher: So will die SPD das ändern

An der Kaiserstraße werden die kleinteiligen Probleme der Elektromobilität sichtbar. Nicht jedes E-Auto ist so kompakt wie das von Stadtrat Nikolaus Gradl (l., SPD). Viele sind so groß, dass sie zwei Ladesäulen-Parkplätze blockieren. Auch Lars Mentrup - gelegentlich Leihauto-Fahrer - ist großer E-Mobil-Fan.

© inc