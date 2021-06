München: Futuristisches auf dem einstigen Knorr-Bremse-Areal

Nach einem Architekturwettbewerb ist nun klar, wie die Wohntürme auf dem einstigen Knorr-Bremse-Areal aussehen sollen.

München – Ein bisschen wie aus einem Science-Fiction-Film sehen die geplanten zehn- bis zwölfgeschossigen Wohntürme aus, die auf dem ehemaligen Areal von Knorr Bremse in Moosach entstehen sollen. Wohnungen, Gewerbe und Einzelhandel soll es in dem neuen Stadtquartier "Am Oberwiesenfeld" geben, dazwischen eine Parkanlage.

Das denkmalgeschützte Gebäude der Knorr-Bremse-Hauptverwaltung wird übrigens erhalten bleiben. Wie die Bebauung aussehen soll, wurde in einem Architekturwettbewerb entschieden.