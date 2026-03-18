München entscheidet: OB-Duell Reiter gegen Krause jetzt im BR24-Livestream
Wer regiert München künftig – und wer setzt sich in anderen bayerischen Städten im Rennen um die Rathäuser durch? In einer Sonderausgabe der Bürgersendung "jetzt red i extra“ vom Bayerischen Rundfunk diskutieren die Kandidatinnen und Kandidaten live über ihre politischen Konzepte und die wichtigsten Themen vor den Stichwahlen.
Im Mittelpunkt steht unter anderem das Münchner Duell zwischen Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) und Dominik Krause (Grüne). Auch die Oberbürgermeister-Rennen in Nürnberg, Regensburg, Bamberg und Erlangen werden live begleitet. Bei der AZ können Sie die Rede-Duelle im BR24-Livestream hier direkt verfolgen:
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