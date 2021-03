München: Die Grünen ziehen um - und bitten um Spenden für Spezi

Mit einer Crowdfunding-Kampagne wollen die Grünen in München ihren Umzug finanzieren. Interessenten können für Büromöbel spenden – oder Spezi.

München - Im April zieht das Stadtbüro der Grünen vom Sendlinger Tor zusammen mit der Landesgeschäftsstelle in ein neues Büro nahe dem Rosenheimer Platz. Und weil so ein Umzug oft Anlass ist für neue Einrichtungsgegenstände, und weil die Grünen mittlerweile zudem stärkste Kraft in München sind und dementsprechend mehr Mitarbeiter haben als früher, müssen (oder sollen) neue Möbel her.

Und genau dabei können die Mitglieder nun helfen: , um Geld für den Umzug zu generieren. Allerdings sei das auch "mit einem Augenzwinkern" gemeint, wie der Münchner Grünen-Chef Joel Keilhauer im Gespräch mit der AZ erklärt.

Weil die Grünen in diesem Bundestagswahljahr einen Großteil der Mitgliedsbeiträge in den Wahlkampf stecken und "für den Umzug nicht zu tief in die Parteitasche greifen wollen", wurde die Idee der ins Leben gerufen. "Wir sind eine Mitmachpartei und haben jetzt dann ein Mitmach-Büro", so Keilhauer.

Spenden für Kaffee oder Spezi

Für was gespendet werden kann? Klassische Dinge wie Schreibtische, Bürostühle oder Schränke. Aber auch - für den ein oder anderen möglicherweise noch wichtiger - für Spezi und Kaffee.

Zumindest letzteres scheint den Mitgliedern bisher auch am wichtigsten zu erscheinen: 280 Euro für Kaffee sind bereits eingegangen (Stand: 11. März, 14 Uhr). Die Schreibtische konnten bislang nur 100 Euro einsammeln. Und für Spezi-Fans sieht's mit insgesamt 0 Euro noch ziemlich düster aus.

Das Noch-Büro der Grünen in der Sendlinger Straße