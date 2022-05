München: Der Königshof zeigt seine neue Nordseite

Am Stachus tut sich was – der neue Königshof nimmt langsam Form an.

16. Mai 2022 - 19:16 Uhr | AZ

2023 soll der neue Königshof fertig sein. © Djordje Matkovic

München - Lange hat man vom neuen Königshof nur ein Gerüst gesehen, nun schält sich das neue Luxushotel, das unter der Marke "Marriott" laufen wird, langsam aber stetig. Der neue Königshof: Schlichter als gedacht Wie AZ-Leser Djordje Matkovic bei einem seiner Streifzüge entdeckt hat, kann man nun bereits die Nordseite des Hotelneubaus bestaunen. Recht schlicht sieht sie aus, anders als man vermuten würde, wenn man die Visualisierung der Frontseite mit ihrem auffälligen vertikalen Einschnitt im Kopf hat. Noch ist viel Gerüst: Königshof und Justizpalast. © Djordje Matkovic Kritik an der Fassadengestaltung An der Fassadengestaltung hat es immer wieder Kritik gegeben. So bemängelte die Initiative Altstadtfreunde, dass der Hotelneubau nicht in die Umgebung passe und vor allem neben dem benachbarten Justizpalast (der gerade auch eingerüstet ist) unpassend wirke. Mitte 2023 wird alles fertig sein, egal ob passend oder nicht.