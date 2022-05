Der Flughafen München wird 30: So kam's zum Neustart im Moos

Vom spektakulären Umzug mitten in der Nacht zu einem der besten Airports in Europa: Der Flughafen feiert runden Geburtstag.

München - Mitten in einer Vollmondnacht zieht der Münchner Flughafen um: von Riem ins Erdinger Moos. Am 16. Mai 1992, vor genau 30 Jahren, war somit Schluss am traditionsreichen Flugfeld in Riem – und die Münchner bekamen ein neues Tor zur Welt im Erdinger Moos.

Früher war der Flughafen in Riem

Dem Umzug waren Jahrzehnte des Konflikts und des Protests vorhergegangen. Eigentlich war schon Mitte der 50er Jahre klar, dass Münchens alter Flughafen in Riem nicht mehr geeignet war. Er war zu klein für die schnell wachsende Stadt und auch seine zentrale Lage war ein Problem: Sowohl, weil man den Flughafen schlecht vergrößern konnte, als auch, weil man sich schon damals Sorgen um die Sicherheit machte.

Berechtigte Sorgen, wie sich tragischerweise am 17. Dezember 1960 herausstellen sollte, als ein Flugzeug kurz nach dem Start in Riem auf der Münchner Theresienwiese abstürzte.

Neuer Flughafen sollte im Erdinger Moos gebaut werden

Ein paar Jahre nach dem Unglück begann die Suche nach einem Standort für einen neuen Flughafen. Er sollte nicht allzu weit weg von München sein, aber dennoch außerhalb der Stadt. Zudem sollte auf dem Areal genug Platz für Erweiterungen sein. Mehrere Orte standen zur Auswahl, doch 1969 wurde beschlossen, den neuen Flughafen im Erdinger Moos zu bauen.

Der damalige Ministerpräsident Max Streibl (l.) neben Bundesfinanzminister Theo Waigel und Bayerns Finanzminister Georg von Waldenfels bei der Eröffnung des Flughafens. © imago/Heinz Gebhardt

Sofort gab es Proteste und Klagen der umliegenden Gemeinden. Der Umweltschutz und Lärmschutz wurden gegen den neuen Flughafen ins Feld geführt und für einige Jahre stockten die Planungen, es wurde verhandelt, neu überlegt und vieles wieder verworfen.

Nach Protesten der umliegenden Gemeinden: Flughafen Riem 1992 eröffnet

Doch im Sommer 1987 war es soweit: Es begann der Bau, am neuen Flughafen "Franz Josef Strauß". In der Nacht vom 16. März 1992 zog dann der gesamte Flughafen von Riem ins Erdinger Moos – eine Aktion, die so reibungslos verlief, dass sie bis heute weltweit als Vorbild gilt.

Seit dem gelungenen Umzug vor genau 30 Jahren wurden bis heute rund 850 Millionen Passagiere und fast sechs Millionen Tonnen Luftfracht auf knapp zehn Millionen Flügen von und nach München befördert.