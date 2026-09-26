Raus aus dem Wiesn-Trubel: Tipps für Münchens Spätsommer-Tage

Keine Lust mehr auf Wiesn-Trubel? Entdecken Sie Münchens alternatives Wochenende mit Hofflohmärkten, Outdoorsport im Olympiapark, einer Wanderung durch die Höllentalklamm, Comedy im Fat Cat und dem bunten Drachenfest im Riemer Park – perfekt für Spätsommer-Tage.

So überwältigend kann München sein: Wer an der Isar nur wenige Kilometer Richtung Süden radelt, ist schnell mitten in der Natur, wie hier am Flaucher. Aber auch der Englische Garten im Herzen der Stadt lässt sich immer wieder neu entdecken.

Einmal mit der Arbeit, einmal mit der Familie, dann nochmal mit Freunden: Schon ist man mindestens drei Mal bei diesem rauschenden Großfest auf der Theresienwiese gewesen. Das geht schnell. Der eine oder andere hat bestimmt schon eine Maßbier-Dusche abbekommen. Vielleicht ist Ihnen auch ein australischer Tourist halb bewusstlos in die Arme gefallen, der das würzige sowie süffige Festbier unterschätzte. Dann ist es erst mal genug. Dabei beginnt gerade erst die zweite Woche der Wiesn!

Dem Oktoberfest entfliehen, das ist hier also das Motto. Egal, ob Sie größeren oder kleineren Abstand brauchen. Da hilft es, wenn man ein paar Möglichkeiten aufgezeigt bekommt, wie auf dieser Seite. Ob Herumbummeln, Drachen steigen lassen, ein bisschen wandern oder die Stadt neu entdecken: Da sollte doch bestimmt eine Inspiration für Sie dabei sein. Auch Bühnenveranstaltungen sind natürlich eine gute Alternative, um der Wiesn zu entfliehen, wie etwa im Fat Cat.

Das Wetter ist jedenfalls gnädig. Das schadet ja eh nie am Wochenende. Zuletzt wurde es überraschend schnell frisch, vor allem in der Früh. Das bleibt erst einmal so bei etwa acht Grad. Aber tagsüber sind angenehme sowie sonnige 23 und 24 Grad angesagt. Perfekte Temperaturen, bei denen alles möglich ist. Keine Hitze-Gefahr also, aber beste Voraussetzungen für ein herrliches Spätsommer-Wochenende.

Flohmarkt statt Wiesn-Getümmel

Auch dieses Wochenende ist wieder Hofflohmarkt. Die Saison ist in München noch nicht zu Ende. © IMAGO/C3455 Robert B. Fishman

Der Hochsommer mag vorbei sein – die Hofflohmarkt-Saison ist es ganz und gar nicht. Noch bis Ende Oktober können die Flohmarkt-Fans durch die Viertel tingeln und nach Schätzen und Schnäppchen stöbern.

An diesem Samstag öffnet Obergiesing zwischen Schwansee- und Bergstraße sowie Chiemgau- und St.-Bonifatius-Straße von 10 bis 16 Uhr seine Höfe. Am Sonntag verkaufen dann von 11 bis 16 Uhr die Anwohner in Englschalking und Daglfing im eigenen Hof oder Garten. Die Übersichtspläne gibt’s wie immer unter hofflohmaerkte-muenchen.de.

Einen weiteren Flohmarkt gibt’s am Sonntag von 11 bis 15 Uhr außerdem im Neuperland am Hanns-Seidel-Platz 1 in Neuperlach.

Sporteln im Freien

Viel zu sehen gibts Outdoorsportfestival, vor allem aus der Höhe. © imago stock&people

Am Sonntag (27. September) wird der Olympiapark wieder zur riesigen Sportarena – beim Outdoorsportfestival, das heuer schon zum 10. Mal stattfindet!

Von 10 bis 18 Uhr warten mehr als 60 Sportangebote darauf, kostenlos ausprobiert zu werden – von Klassikern bis zu ausgefallenen Trendsportarten. Die Auswahl reicht von Cricket, Pickleball und Skateboarding bis zu Disc Golf und Biathlon-Laserschießen. Sogar Gleitschirmfliegen und Drachenboot sind möglich. Neu dabei sind heuer z. B. Baseball, Segeln und Footvolley.

Auch Mountainbike-Parcours gibt es, eine Teststrecke für Laufschuhe, Yoga und ein Dance-Battle und vieles mehr. Zwischendurch schaut Langlauf-Olympiasieger Tobias Angerer vorbei. Im vergangenen Jahr kamen rund 40.000 Besucher. Der Eintritt ist frei.

Höllentalklamm: Verwunschene Landschaften entdecken

Auf jeden Fall einen Ausflug wert: Die Höllentalklamm bei Grainau, von München aus gut zu erreichen. © imago stock&people

Nur in der schneefreien Jahreszeit ist ein Ausflug zur Höllentalklamm in der Nähe von Garmisch überhaupt möglich. Das ist noch bis etwa Mitte Oktober der Fall, gerade heuer laden die guten Wetteraussichten besonders dazu ein, dieses Naturspektakel noch dieses Jahr mitzunehmen.

Die Anfahrt geht entweder per Zug nach Garmisch-Partenkirchen und von dort mit der Zahnradbahn der Zugspitzbahn zur Haltestelle Grainau-Hammersbach, oder mit dem Auto zum Wanderparkplatz in Grainau (Höllentalstraße 18, 82491 Grainau ins Navi eintippen). Gute Schuhe sind selbstverständlich ein Muss, auch regenfeste Kleidung ist trotz sonnigen Wetters sehr zu empfehlen.

Vom Wanderparkplatz geht der Weg durch die spektakuläre, 150 Meter tiefe Schlucht inklusive tosender Wasserfälle zur Höllentalangerhütte. Hin und zurück sind es etwa 11,5 Kilometer und etwa 630 Höhenmeter, die es zu bewältigen gilt. Ein bisschen Wandererfahrung und eine gute Grundkondition werden empfohlen.

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Abschied nehmen mit Ausblick

Der „Lucky Punch Comedy Club“ im Fat Cat. © Sigi Müller

Nach drei Jahren Comedy-Shows im Fat Cat muss der „Lucky Punch Comedy Club“ zusammen mit den anderen Bühnen, Gastronomiebetrieben und Kunstschaffenden zum 30. September aus dem alten Gasteig ausziehen. Das Gebäude wird in den kommenden Jahren saniert.

Wer also noch einmal Lust auf Comedy in Michael Mittermeiers Club hat, sollte dieses Wochenende die Gelegenheit nutzen. Am Samstag und Sonntag gibt es ab 16.30 Uhr den ganzen Nachmittag und Abend über Shows.

Und weil das Wetter am Wochenende schön werden soll, lohnt sich im Anschluss noch ein Abstecher auf die Dachterrasse des Fat Cat. Dort kann man den Abend mit tollem Blick über die Stadt gemütlich ausklingen lassen.

Hoch mit den Drachen!

Der Verein Kultur&Spielraum lädt zum Drachenfest. © A. Kapfhammer

Schon zum 31. Mal lockt das Drachenfest diesen Samstag und Sonntag Familien und Kinder zum Rodelhügel in den Riemer Park.

In verschiedenen Werkstätten können je von 12 bis 17 Uhr unter fachkundiger Anleitung Drachen (ab 8 Jahren), Bumerangs (ältere Kinder) und andere Flugobjekte und Windspiele (ab 6 Jahren) gebaut werden. Wenn der Wind mitspielt, tanzen wieder allerlei Fluggeräte durch den Herbsthimmel. Auch mitgebrachte Drachen sind willkommen. Spielprogramm gibt’s außerdem.

Teilnahme kostenfrei, für den Drachenbau geringer Materialkostenbeitrag. Bei Bedarf Brotzeit, Trinkflasche mitbringen. Bei Starkregen oder Sturmwarnung entfällt das Fest.