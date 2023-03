Mordfall Sonja Engelbrecht: Am Mittwoch erneut bei "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Der Fall der vor mehr als 25 Jahren ermordeten Sonja Engelbrecht ist am Mittwoch erneut Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Die Spur der Polizei:

München - Die Polizei sucht nach Hinweisen auf Personen, die 1994 und 1995 im Raum Kipfenberg in Oberbayern Renovierungsarbeiten durchgeführt hätten, wie es am Montag in einer Ankündigung hieß. Bereits in einer Sendung vor rund drei Wochen ging es um den ungelösten Mordfall.

Mordfall Sonja Engelbrecht: Nochmal bei Aktenzeichen XY

Die 19-jährige Münchnerin war nach einem Treffen mit Freunden im April 1995 spurlos verschwunden. 2020 wurde nahe Kipfenberg in einem Waldstück erst ein Knochen, im März 2022 dann ein Skelett entdeckt, das die Ermittler der Vermissten zuordnen konnten.

Die Polizei geht inzwischen von einem Sexualdelikt aus. Hinweise, die zur Aufklärung des Verbrechens führen, werden den Angaben zufolge mit 10.000 Euro belohnt.