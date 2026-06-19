Montagabend geht es los: Brudermühltunnel mehrere Nächte komplett gesperrt

Wegen Instandsetzungsmaßnahmen sperrt das Baureferat den Brudermühltunnel in Sendling nächste Woche für mehrere Nächte komplett.

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Der Brudermühltunnel ist ab 22. Juni 2026 an einigen Nächten komplett gesperrt. (Archivbild)

Der Brudermühltunnel in Sendling wird nächste Woche für einige Nächte komplett gesperrt. Grund dafür sind sicherheitstechnische Instandsetzungsmaßnahmen, wie das Baureferat München mitteilte.

Die Sperrung gilt von Montag, 22. Juni, bis Freitag, 26. Juni, jeweils von 22 bis 5 Uhr und betrifft beide Richtungen. Der Autoverkehr wird für die Zeit der Maßnahmen über die Oberfläche abgeleitet.

Fußgänger und Radfahrer sind von der Sperrung nicht betroffen.