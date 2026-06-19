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Montagabend geht es los: Brudermühltunnel mehrere Nächte komplett gesperrt

Wegen Instandsetzungsmaßnahmen sperrt das Baureferat den Brudermühltunnel in Sendling nächste Woche für mehrere Nächte komplett.
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Der Brudermühltunnel ist ab 22. Juni 2026 an einigen Nächten komplett gesperrt. (Archivbild)
Der Brudermühltunnel ist ab 22. Juni 2026 an einigen Nächten komplett gesperrt. (Archivbild) © Daniel von Loeper

Der Brudermühltunnel in Sendling wird nächste Woche für einige Nächte komplett gesperrt. Grund dafür sind sicherheitstechnische Instandsetzungsmaßnahmen, wie das Baureferat München mitteilte.

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Die Sperrung gilt von Montag, 22. Juni, bis Freitag, 26. Juni, jeweils von 22 bis 5 Uhr und betrifft beide Richtungen. Der Autoverkehr wird für die Zeit der Maßnahmen über die Oberfläche abgeleitet.

Fußgänger und Radfahrer sind von der Sperrung nicht betroffen.

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