Mobilitätswende: Ein neues Bündnis macht Druck auf die Stadt

Ein Zusammenschluss aus 29 Initiativen, darunter Green City und Fridays For Future München, macht Druck auf die Stadt: Sie fordert eine "grundlegende Kehrtwende" in Sachen Mobilität.

München - Es steht nicht nur zwischen den Zeilen dieses neu gegründeten Bündnisses Mobilitätswende München (BüMW), sondern auch ganz deutlich in der am Montag veröffentlichten Stellungnahme: Die 29 Initiativen und Vereine, die sich zu diesem Bündnis zusammengeschlossen haben, sind sehr unzufrieden mit der städtischen Mobilitätspolitik.

"Trotz der bisherigen Bemühungen der Stadt ist die nötige grundlegende Kehrtwende nicht zu erkennen", schreibt das Bündnis. Mit den "bisherigen Bemühungen" ist die Mobilitätsstrategie 2035 der Stadt gemeint, die die groben Leitlinien und Pläne vorgibt, wie der Verkehr in München in den kommenden Jahren gestaltet werden soll.

Mobilität: Bündnis fordert konkrete Ziele

„Damit die Potenziale der Strategie greifen, sind Nachbesserungen dringend nötig: Es braucht konkrete, messbare und verbindliche Ziele. Mobilität muss mit einem verpflichtenden, maximalen C02-Budget ausgestattet sein", sagt Hanno Langfelder vom Green City e.V.

Nur wenn der motorisierte Individualverkehr (MIV) deutlich reduziert werde, könne die Stadt genügend Raum für nachhaltige Mobilitätsformen schaffen. Also fürs Rad, für Fußgänger und den ÖPNV.

Drei konkrete Forderungen an die Stadt

Das Bündnis verknüpft diese grundsätzliche Kritik mit konkreten Forderungen:

Flächeneffiziente Verkehrsmittel (also jene, die möglichst wenig Fläche pro Person beanspruchen) sollen klar priorisiert werden.

Bis 2025 sollen mindestens 80 Prozent des Verkehrs in München im ÖPNV, zu Fuß oder mit dem Rad stattfinden.

Verbindliche Zwischenziele, damit die Klimaneutralität bis 2035 überprüfbar umgesetzt wird.

Alle Maßnahmen sollen Klimaneutralität und Flächeneffizienz zum Ziel haben, sie sollen den Autoverkehr reduzieren und an ein CO2-Budget geknüpft sein.

In dem Bündnis vertreten sind neben Green City e.V. auch der ADFC München, der BUND Naturschutz Bayern, Fridays For Future München, die Grüne Jugend München, der Kreisjugendring und das Münchner Forum sowie . Das BüMW will mit seinen Forderungen mit der Stadt in den Dialog treten.