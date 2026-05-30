Mitten in München: Tram kollidiert mit Lieferwagen – mehrere Verletzte

Unfall in der Landshuter Allee. Eine Tram kollidiert mit einem Transporter, dabei werden mehrere Personen verletzt.

In der Landshuter Allee ist eine Tram mit einem Lieferwagen kollidiert. (Symbolbild)

Am Samstagnachmittag hat sich auf der Landshuter Allee Ecke Dachauer Straße ein Unfall zwischen einer Tram und einem Lieferwagen der Marke Ford Transit ereignet, wie die Polizei mitteilte. Gegen 14.30 Uhr ist der Transporter beim Abbiegevorgang im Kreuzungsbereich von der Tram erfasst und mehrere Meter mitgeschleift worden. Durch die Wucht des Aufpralls entgleiste die Tram. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

In der Landshuter Allee ist eine Tram mit einem Lieferwagen kollidiert. © Thomas Gaulke

Tram kollidiert mit Transporter – mehrere Verletzte

Zum Zeitpunkt des Unfalls waren etwa 50 Fahrgäste an Bord der Straßenbahn. Insgesamt wurden durch den Zusammenstoß in beiden Fahrzeugen mehrere Personen verletzt, vier von ihnen wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus transportiert.

Nach Bergung des Ford Transit wurde die Tram durch Einsatzkräfte der MVG und der Feuerwehr wieder zurück in die Gleise geschoben.

Aufgrund des Unfalls und der anschließenden Aufräumarbeiten musste eine Abfahrt an der Landshuter Allee kurzzeitig gesperrt werden, wodurch sich ein leichter Rückstau bildete.