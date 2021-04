Mittagpause am Starnberger See - Porsche zerkratzt!

Der Schaden beträgt in etwa den Wert eines VW Golfs. Mehr München-Klischee geht eigentlich nicht bei dieser Polizeimeldung.

So ein paar Kratzer im Porsche kosten mal eben einen Golf.

München - Manchmal bestätigt die Realität doch so manches Klischee. In diesem Fall Teil der Geschichte: ein 46-jähriger Münchner, sein Porsche-Cabriolet und der Starnberger See.

Dort verweilte der Mann nämlich in seiner Mittagspause zwischen 14 und 15 Uhr, wie die Polizei mitteilt. Seinen teuren Sportwagen hatte er am Erholungsgelände Ambach geparkt.

Münchner zerkratzt Porsche am Starnberger See

Die Absenz des Münchners "hatte ein bislang unbekannter Täter dazu genutzt, dem geparkten Porsche des Mannes Kratzer am ganzen Fahrzeug und mehrere Schnitte im Verdeck zuzufügen", berichten die Beamten zur niederträchtigen Tat.

Schaden: schlappe 20.000 (!) Euro. Für diese Summe gibt's bereits einen VW Golf. Die Beamten suchen nun Zeugen, die Hinweise auf den Porsche-Kratzer geben können.

Auch die Frage des Motivs wird zu klären sein: gehört denn die Trias "München-Porsche-Starnberger See" nicht (mehr) fest zusammen? Denn wenn wir schon bei Klischees sind: Neid kann ein Starnberger für einen Porsche ja eigentlich nicht aufbringen...