Hass auf Münchner? Elf Autos in Garmisch zerkratzt

In Garmisch zerkratzen Unbekannte am Wochenende elf Autos. Sie alle haben das gleiche Kennzeichen.

Garmisch-Partenkirchen - Der Stadt-Land-Konflikt, befeuert durch Ausgangssperren und Ausflügler-Ansammlungen schwelt offenbar immer noch weiter - oder ist alles reiner Zufall? Am Parkplatz an der Wankbahnstraße in Garmisch-Partenkirchen sind am vergangenen Freitag bei schönstem Frühlingswetter jedenfalls in der Zeit zwischen 8 und 14 Uhr insgesamt elf Fahrzeuge auf den dortigen gebührenfreien Parkplätzen verkratzt worden, wie die Garmischer Polizei mitteilte.

Unbekannte zerkratzen Autos mit Münchner Kennzeichen

Pikant: Wie Markus Stückl von der Garmischer Polizei am Montag der AZ bestätigt, handelt es sich bei den beschädigten Fahrzeugen ausschließlich um welche mit Münchner Kennzeichen.

Nach den ersten Erkenntnissen zerkratzte der oder die unbekannten Täter, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, die jeweiligen Fahrzeugfronten oder die Heckteile, so dass erhebliche Schäden am Lack entstanden, teilt die Polizei weiter mit. Der dadurch entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 8.200 Euro geschätzt. Vergleichbare Fälle seien der Polizei nicht bekannt.

Autos in Garmisch zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen bittet nun um Mithilfe und sucht Menschen, die zur Tatzeit verdächtige Personen bei den gebührenfreien Parkplätzen, welche sich schräg links zur Fahrbahn bei der Auffahrt zur Wankbahn befinden, gesehen oder sogar bei einer möglichen Tatausführung beobachtet haben.

"Wir hoffen, dass sich noch Zeugen melden und ermitteln weiter gegen Unbekannt", sagte Stückl am Montag der AZ. Hinweise nimmt die Garmischer Polizei unter Tel. 08821/917-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.