Mit über 200 km/h: Azubi leistet sich mitten am Tag Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 21-Jähriger aus München sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Statt anzuhalten, gab er richtig Gas und lieferte sich mit teils über 200 km/h eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.
André Wagner |
Ein 21-Jähriger wollte einer Polizeikontrolle entkommen und hat eine Verfolgungsjagd gestartet und bretterte mit teils über 200 km/h über die A99. (Symbolbild)
Ein 21-Jähriger wollte einer Polizeikontrolle entkommen und hat eine Verfolgungsjagd gestartet und bretterte mit teils über 200 km/h über die A99. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Ein 21-jähriger Azubi aus München hat sich am Sonntagmittag mit einem getunten BMW M3 eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert – und hat nun jede Menge Ärger.

Wie die Polizei berichtet, sollte der 21-Jährige gegen 13 Uhr in der Eichendorffstraße in Aschheim im fließenden Verkehr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Polizei geht davon aus, dass er mit seinem auffällig grünen BMW M3 (Neuwert ca. 100.000 Euro) an einem Treffen der Tuningszene in Erding teilgenommen hatte.

Mit 200 km/h über die A99 geflüchtet

Anstatt auf die Anhaltesignale der Polizei zu reagieren, gab der 21-Jährige tüchtig Gas und ergriff mit über 100 km/h innerorts die Flucht. Im Anschluss daran steuerte er den Wagen auf die, zu diesem Zeitpunkt viel befahrene, A99 und bretterte dort mit teilweise über 200 km/h in Richtung Salzburg. Dabei wechselte er immer wieder die Fahrstreifen und überholte andere Verkehrsteilnehmer links und rechts und gefährdete diese. "Man kann von Glück sprechen, dass dabei nichts Schlimmeres passiert ist", so eine Polizeisprecherin.

An der Ausfahrt Feldkirchen verließ der 21-Jährige die A99 wieder, musste dann allerdings an einer Kreuzung seine Geschwindigkeit verringern. Daraufhin konnte die Polizei die Fluchtfahrt beenden und den Azubi festnehmen. Im Fahrzeug befand sich zudem eine 23-jährige Beifahrerin aus München.

BMW von 510 auf 700 PS hochgetunt

Bei der Untersuchung des BMWs konnte festgestellt werden, dass an dem Wagen zahlreiche illegale Änderungen vorgenommen wurden, so wurde das Fahrzeug von 510 auf 700 PS hochgetunt. Der BMW, der auf die Mutter des 21-Jährigen zugelassen ist, wurde beschlagnahmt. Zwar ist der 21-Jährige im Besitz einer Fahrerlaubnis, allerdings ist der Führerschein als verloren gemeldet. Vorgenommene Alkohol- und Drogentests waren beide negativ.

Der 21-Jährige wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen angezeigt.

8 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Ali Kante vor 33 Minuten / Bewertung:

    Wo ist in diesem Zusammenhang eigentlich die Meldung von den zwei Rasern Emin und Alper (es sind die Vornamen der Täter), die fast eine 57jährige Frau auf dem Gewissen haben? Der "Zwischenfall" war hier in München an der Leopold/Ungererstrasse am vergangenen Wochenende.
    Passt alles in das Münchner "Stadtbild".

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • OLGI vor 20 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Ali Kante

    Wo bleiben die Hinweise der Denkverwitweten und Gefrusteten, dass die Frau ja keinen Helm trug, eventuell ohne Licht fuhr und/oder zu langsam und überhaupt die Autofahrerinnen eh wie die Dummen fahren?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • kartoffelsalat vor 38 Minuten / Bewertung:

    Autoterror. Täglich.

    Und dem Innenministerium ist es egal. Nein es ist sogar gewollt. Ist ja Freiheit und so und deswegen betreiben wir weiterhin konsequent Industriepolitik zur Förderung der Automobiliwirtschaft anstatt Verkehrspolitik mit dem Ziel fairer, sicherer, nachhaltiger Mobilität für alle.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
