Trunkenheitsfahrt: Nach erfolglosen Schüssen konnte ihn nur noch einer stoppen

Ein 41-Jähriger war mit seinem Pkw auf der A92 Richtung München in Schlangenlinien unterwegs. Als die Polizei ihn kontrollieren will, rast er davon. Die Polizei muss Schüsse abgeben.

Ein 41-jähriger Pole lieferte sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd, selbst Schüsse konnte ihn zunächst nicht aufhalten. (Symbolbild)

Ein 41-jähriger Pole lieferte sich am Mittwochabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Selbst durch Schüsse auf seinen Wagen ließ sich der alkoholisierte Mann nicht aufhalten.

Kurz nach 21 Uhr erhielt die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord den Hinweis, dass ein orangefarbenen Ford Ranger in Schlangenlinien auf der A92 in Richtung München fährt.

Kurz darauf wurde das Fahrzeug von einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Freising entdeckt. An der Anschlussstelle Eching-Ost sollte der Fahrer angehalten und kontrolliert werden. Doch daran hatte der Geländewagen-Fahrer offensichtlich kein Interesse. Mit hoher Geschwindigkeit ergriff der 41-Jährige die Flucht und raste zunächst weiter auf der A92 bis zur Anschlussstelle Unterschleißheim und dann weiter über die Bundesstraße 13 auf die Kreisstraße FS 6.

Betrunkener rast auf Straßensperre zu – Polizei feuert Schüsse ab

Bei Allershausen sollte der Fahrer erneut einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, dafür wurde eigens eine Kontrollstelle mit Straßensperre errichtet. Doch auch von dieser wollte sich der Pole nicht aufhalten lassen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf die Sperre und die Polizisten zu. Dies führte dazu, dass die Beamten ihre Dienstwaffen zogen und mehrere Schüsse auf den Geländewagen abfeuerten. Aber auch davon ließ sich der 41-Jährige nicht aufhalten.

An einem Verkehrskreisel bei Freising-Vötting baute der Fahrer schließlich einen Unfall. Zwar blieb er dabei unverletzt, doch wurde er anschließend in Polizeigewahrsam genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,2 Promille.

Der 41-jährige polnische Tatverdächtige muss nun mit zahlreichen Anzeigen rechnen, die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

Zeugenaufruf: Personen, die während der Alkoholfahrt gefährdet worden sind oder sachdienliche Hinweise zum Hergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Erding unter der Telefonnummer 08122-968-0 zu melden.