Mit Tanz und Tränen verabschiedet: So emotional war der Marktweiber-Abschied am Faschingsdienstag

Am Faschingsdienstag verabschiedeten sich fünf Marktweiber am Viktualienmarkt nach Jahrzehnten mit einem emotionalen Fest voller Tanz und Tränen. Ein unvergesslicher Abschied für die Münchner Faschingsfans.

Die tanzenden Marktweiber, ein deutschlandweites Unikat. Im Hintergrund steht OB Dieter Reiter (SPD). Die fünf Urkundenträgerinnen sowie der Urkundendträger (Tanzlehrer Christian Langer) wurden nach 15- bis 40-jährigem Engagement verabschiedet.

So etwas gibt es sonst nirgends, "auch nicht in Köln", betonte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Dienstag auf der Bühne des Viktualienmarktes. Gemeint waren die Marktweiber, die jährlich am Münchner Faschingsdienstag die Winterkälte aus der Stadt kehren. Ein Highlight für jeden Münchner Faschingsfan – und eine Einzigartigkeit in ganz Deutschland.

OB Reiter hat am Faschingsdienstag diesen letzten Tanz nicht entgehen lassen. Er blieb besonders lange, bei wechselhaft kühlem, windigem, aber immerhin trockenem Wetter. Schließlich ging es darum, Marktweiber wie Christl Lang zu verabschieden, die nach ihrem rund 40-jährigen Engagement aufhörten.

Die bisherige Sprecherin der Marktweiber, Christa Lang im Bananenkostüm, zusammen mit dem Tanzlehrer und Bühnentalent Christian Langer. © Daniel von Loeper

Geschätzte 3000 trinkfreudige Faschingsfans versammelten sich am Viktualienmarkt, in der Nähe der Statue des Weiß Ferdl, dessen legendäres Lied "Ein Wagen von der Linie 8" nicht nur angestimmt wurde. Die Marktweiber inszenierten den Song auf Stühlen und sprachen mit Tanzlehrer Christian Langer Textzeilen nach. Danach tanzten sie rund 15 verschiedene Tänze, von der Münchner Française bis zum Squaredance.

Bunte Kostüme, beste Laune bei den Feierlichkeiten

Die Laune der Faschingsfans stieg minütlich. Fast wirkte es so, als wollten sie den Faschingsdienstag von 2025 exzessiv nachfeiern, der wegen des grauenhaften Attentats auf den Verdi-Protestzug (am 13. Februar 2025) ausgefallen war.

Sehr bunte Kostüme waren zu sehen. Clowns, Biene Maja, Vampire, Hexen, Magier, dazu Hasen, Fledermäuse, Hexen und eine wandelnde Dartscheibe, während auf der Bühne der Pumuckl mit Heidi tanzte.

Bunte Bärchen, klatschendes Publikum. Beim Tanz der Marktweiber stieg die Stimmung bei frostigem Wetter minütlich. © Daniel von Loeper

Auch für Tanzlehrer Langer war es nach zwei Jahrzehnten der letzte Auftritt mit den Marktweibern. Und wenn man ihm zusah, wie er beim Publikum ankam, mit seiner Herzlichkeit und seinem Charisma, muss man fordern: Dieser Mann braucht künftig dauerhaft einen Job auf der Bühne.

Nach dem letzten Tanz flossen unkontrollierte Tränen. 22 Jahre lang hat Langer mit den Marktweibern auf den Faschingshöhepunkt hingefiebert, "geübt, choreografiert, Songs geschnitten", sagt Langer, während er ein Tuch nach dem anderen aus einer Kosmetikbox herauszog. "Ich wollte eigentlich gar nicht weinen", sagte Langer. Am Ende weinte er auch an OB Reiters Schulter.

Auch das Bayerische Prinzenpaar tritt zur Eröffnung des Tages auf

Vor den Marktweibern traten am Dienstag traditionell die Mitglieder der Narrhalla auf: Elferrat, Prinzengarde, Ex-Prinzen, das aktuelle Prinzenpaar, das Fahnenregiment. Zuvor eröffnete das offizielle Bayerische Prinzenpaar den Faschingsdienstag am Viktualienmarkt, mit einigen Tanzeinlagen zum Aufwärmen: Prinz Sepp I. und Prinzessin Silvia I.

OB Dieter Reiter musste bei den Marktweibern mittanzen, nämlich beim Lied mit der Laune, die in allen Himmelsrichtungen zu spüren ist. © Daniel von Loeper

Der aktuelle Münchner Prinz Stefan I. ergriff zwischendurch das Wort. Er brachte rheinische Kultur nach München. Von dort stammt er. "Mein Opa war mal Prinz. Deshalb habe ich schon immer davon geträumt, selbst mal Teil des offiziellen Prinzenpaars zu sein", erzählt er. Im Rheinland sei es Tradition, dass der Prinz ein Funkenmariechen mitbringe. "Und die habe ich dabei". Eine ambitionierte Tänzerin in Blau trat auf die Bühne und zeigte einige Choreografien.

Besonders beliebtes Lied: "Das Leben tanzt Sirtaki"

Doch im Mittelpunkt stand nach wie vor der Auftritt der Marktweiber und der Abschied von fünf Mitgliedern sowie ihres Tanzlehrers. Noch ein letztes Mal wurde das Lied "Das Leben tanzt Sirtaki" gespielt. Das Publikum johlte, schunkelte und klatschte.

Den offiziellen Abschied übernahm OB Reiter. Er bat die fünf Frauen einzeln an den vorderen Bühnenrand und übergab ihnen je eine Dankesurkunde für ihr Engagement: Die bisherige Sprecherin Christl Lang, Erika Schuster, Annemarie Doll, Monika Schneider und Hella Friedl hängen also den Tanzschuh an den Nagel. "Ich bin so glücklich, dass alle meine Freunde aus Ismaning an so einem besonderen Tag hier sind", sagte Christa Lang.