Der 25-Jährige hat nur Unterhose und Schuhe an. Er versteckt sich trotz eisiger Kälte im Wald. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Halbnackten.

Auch Polizeihunde wurden bei der Suche nach dem Halbnackten eingesetzt. (Archivbild)

So einen Besucher haben die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion 32 in Grünwald auch nicht alle Tage: Am Dienstag taucht bei ihnen ein 25-Jähriger auf, der einen Platz zum Schlafen suchte. Weil aber eine Wache kein Hotel ist, schickten ihn die Polizisten fort.

Dann wurde es kurios: Vor der Polizeiwache begann sich der 25-Jährige auszuziehen. Er behielt nur noch seine Unterhose und die Schuhe an. Als die Beamten mit ihm reden wollten, ergriff der halbnackte Mann die Flucht.

Mit Hunden und Drohne: Großaufgebot der Polizei sucht den Halbnackten

Ein Trambahnfahrer informierte gegen 2 Uhr nachts, dass er in Grünwald einen halbnackten Fußgänger gesehen habe. Weil es sehr kalt draußen war, startete die PI 32 eine Suchaktion: Beteiligt waren rund 50 Beamte, die Rettungshundestaffel und eine Polizeidrohne. Gesucht wurde bis zum Klinikum Harlaching. Doch der 25-Jährige blieb den Rest des Tages verschwunden.

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr meldete sich schließlich erneut ein Trambahnfahrer bei der Polizei. Er habe in der Nähe der Station Geiselgasteig einen halbnackten Mann gesehen.

Erneut begab sich die Polizei auf die Suche, doch diesmal verschwand der 25-Jährige in einem Wald. Mithilfe einer Polizeidrohne konnte eine Wärmequelle im Forst ausfindig gemacht werden. Der 25-Jährige wurde schließlich gefunden und mit Unterkühlung in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen.