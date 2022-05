Mit Mütze und Hut zum Corso Leopold

Das Wetter hat es nicht so gut gemeint mit dem Corso Leopold, der am Wochenende nördlich vom Siegestor stattgefunden hat. Vor allem am Sonntag war’s nasskalt, der Besucherandrang auf der für Autos gesperrten Party- und Kulturmeile hätte größer ausfallen dürfen.

29. Mai 2022 - 20:14 Uhr | AZ

Gut gelaunte Musiker und fröstelnde Besucher auf der Leopoldstraße. © Daniel Loeper

München - Etwas besser sah’s am Samstag aus, da schien wenigstens ab und zu die Sonne auf der Flaniermeile. Der Corso Leopold hat in diesem Mai erstmals ohne das Streetlife Festival von Green City stattgefunden. Die Umweltorganisation will sich künftig mehr auf Umweltaktionen in den Stadtvierteln konzentrieren. Die finnische Sängerin Tuija Korni © Daniel Loeper Überhaupt ist die Zukunft des Corso Leopold derzeit unsicher. Erfinder und Mitbegründer Ekkehard Pascoe will sich aus Altersgründen aus der Organisation zurückziehen. Gestern feierte er seinen 74. Geburtstag. Geplant war: auf der Leopoldstraße!