Mit Metallstange bedroht: Mann greift DB-Mitarbeiter an

Ein aggressiver Mann (31) hat am Hauptbahnhof in München Sicherheitspersonal mit einer Metallstange attackiert. Nun wartet er auf die Entscheidung des Ermittlungsrichters.

München - Ein Mann hat in der Nacht zum Montag mehrfach Reisende beleidigt und das Sicherheitspersonal am Hauptbahnhof beschäftigt. Als diese ihn nach draußen begleiteten, griff er nach er einer Metallstange und attackierte die DB-Mitarbeiter. Das berichtet die Bundespolizei am Dienstag.

Bundespolizei übergibt Mann an Ermittlungsrichter

Der 31-Jährige hatte in der Nacht bereits einen Platzverweis erhalten. Nach der Stangen-Attacke griffen die Beamten den Flüchtigen an der Seidlstraße unweit des Hauptbahnhofs auf. Laut Bundespolizei blieben die Bahnmitarbeiter unverletzt. Am Dienstag wird der Mann dem Ermittlungsrichter wegen tätlichen Angriffs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung und Beleidigung, vorgeführt.

Täter saß 37 Monate im Gefängnis

Laut Bundespolizei weist der Mann aus Eritrea, der als Asylbewerber in Oberau wohnt, eine lange Liste an Gewaltdelikten auf. Aufgrund ähnlicher Vergehen wie der am Münchener Hauptbahnhof, war er bereits mehrfach inhaftiert. Seit Dezember 2020 liegt außerdem ein Einreise- bzw. Aufenthaltsverbot vor. Im Januar sei dies zu einer Ausweisungsverfügung verschärft worden.

