Mit dem ICE zum Flughafen München: Rathaus will bessere Fernzuganbindung

Mit dem ICE zum Flughafen, das will das Rathaus auch in München erreichen. Viel Einfluss auf die Frage hat es nicht.

Das Rathaus München will eine Fernzuganbindung an den Flughafen. (Archivbild)

München - Hätte der Stadtrat etwas zu sagen – und das nötige Kleingeld –, hätte die ewige Stop-and-go-Odyssee über Daglfing, Johanneskirchen oder für Geschäftsleute, Touristen und urlaubsreife Münchner endlich ein Ende.

Rathaus will sich für Fernverkehrsanbindung zum Flughafen stark machen

Denn im Rathaus wollen alle, dass man nicht mehr auf die S-Bahn angewiesen ist, um ins Erdinger Moos zu kommen. Sondern wie in Frankfurt, Köln oder Düsseldorf auch den ICE nehmen kann. Am Dienstag beantragten SPD. Grüne und CSU in seltener Einigkeit, der Oberbürgermeister möge sich für eine Fernverkehrsanbindung stark machen.

CSU-Stadtrat Hans Hammer: "Die Bahn muss eine Alternative zum Fliegen werden"

"Der Flughafen ist nicht nur Münchens Tor zur Welt, sondern auch überregional von höchster Bedeutung, sein Einzugsgebiet geht daher weit über München hinaus und regionale Zentren wie Nürnberg, Salzburg und Stuttgart müssen besser angebunden werden", heißt es in dem Antrag.

"Die Bahn muss eine echte Alternative zum Fliegen werden, wenn wir die Zahl von Kurzflügen reduzieren möchten", sagte CSU-Stadtrat Hans Hammer der AZ.