Mit Böllern und Sport: München feiert zwei Tage lang seinen Stadtgeburtstag
Ein gut gefüllter Marienplatz am Wochenende um elf Uhr ist eigentlich nichts Besonderes. Aber am vergangenen Samstag lauschen die Menschen dort Böllerschüssen aus dem Rathausturm statt Glockenspielklängen. Die Dornacher Böllerschützen eröffnen bei strahlendem Sonnenschein das Stadtgründungsfest und damit den 868. Geburtstag der Stadt München.
In diesem Jahr sprach der neue OB Dominik Krause (Grüne) zum ersten Mal die Grußworte. "Ich freu’ mich wahnsinnig und es ist mir eine große Ehre", sagte er und spazierte anschließend über die vielen Stände, die in der ganzen Stadt aufgebaut wurden. Am Handwerksdorf am Odeonsplatz hisste er die Flagge und bewies anschließend sein Können in Sachen Hammer und Nagel.
Von Münchner Kindl bis Ex-OB: Alle feiern mit
Das frisch gebackene Münchner Kindl Sina Hochreiter dirigiert am Marienplatz die Kapelle. Am Rindermarkt feierten irische Tanzgruppen und Bands die bayerisch-irische Freundschaft – und Ex-OB Dieter Reiter sein Comeback auf der Bühne, wenn auch nur als Musiker. Gemeinsam mit der Band von Paul Daly gab er Songs von Dire Straits bis Spider Murphy Gang zum Besten.
Das Motto lautete "Fest der Viertel" und so stellten die Bezirksausschüsse die Vielfalt der Stadtteile abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten in den Mittelpunkt.
Besonders beliebt: Die Besichtigung der Baustelle zur Zweiten Stammstrecke
Von Sendlinger Straße bis Stachus, von Odeonsplatz bis Alter Hof: Zahlreiche Mitmachangebote und Stadtführungen lockten auch am etwas bewölkten Sonntag noch viele Münchnerinnen und Münchner aller Altersgruppen an. Besonders beliebt war am Samstag die Öffnung der Baustelle zur Zweiten Stammstrecke der S-Bahn am Marienhof.
Rund um die Frauenkirche feierte der Katholikenrat der Region München und die Seelsorgsregion München wieder das traditionelle Bennofest mit vielen Beratungsangeboten, aber auch Mitmach-Sport für alle.
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