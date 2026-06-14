Mit Böller und Sport: München feiert zwei Tage lang seinen Stadtgeburtstag

Zahlreiche Städter und Touristen bevölkerten am Wochenende die Innenstadt: Zum 868. Stadtgeburtstag. Musik, Shows und eine ganz besonderen Baustelle lockten allerhand Besucher

OB Dominik Krause eröffnet gemeinsam mit der Stadtwache Würmesia den 868. Geburtstag der Stadt München. An seiner Seite: Krauses Ehemann Sebastian Müller (l.).

Ein gut gefüllter Marienplatz am Wochenende um elf Uhr ist eigentlich nichts Besonderes. Aber am vergangenen Samstag lauschen die Menschen dort Böllerschüssen aus dem Rathausturm statt Glockenspielklängen. Die Dornacher Böllerschützen eröffnen bei strahlendem Sonnenschein das Stadtgründungsfest und damit den 868. Geburtstag der Stadt München.

OB Dominik Krause eröffnet gemeinsam mit der Stadtwache Würmesia den 868. Geburtstag der Stadt München. An seiner Seite: Krauses Ehemann Sebastian Müller (l.). © IMAGO/STL Studio Liebhart

In diesem Jahr sprach der neue OB Dominik Krause (Grüne) zum ersten Mal die Grußworte. "Ich freu’ mich wahnsinnig und es ist mir eine große Ehre", sagte er und spazierte anschließend über die vielen Stände, die in der ganzen Stadt aufgebaut wurden. Am Handwerksdorf am Odeonsplatz hisste er die Flagge und bewies anschließend sein Können in Sachen Hammer und Nagel.

Das frisch gebackene Münchner Kindl Sina Hochreiter bewies auf der Bühne, dass sie auch eine Kapelle dirigieren kann. © IMAGO/STL Studio Liebhart

Von Münchner Kindl bis Ex-OB: Alle feiern mit

Das frisch gebackene Münchner Kindl Sina Hochreiter dirigiert am Marienplatz die Kapelle. Am Rindermarkt feierten irische Tanzgruppen und Bands die bayerisch-irische Freundschaft – und Ex-OB Dieter Reiter sein Comeback auf der Bühne, wenn auch nur als Musiker. Gemeinsam mit der Band von Paul Daly gab er Songs von Dire Straits bis Spider Murphy Gang zum Besten.

Ex-OB Dieter Reiter spielte am Rindermarkt mit der Paul Daly Band auf. © IMAGO/STL Studio Liebhart

Das Motto lautete "Fest der Viertel" und so stellten die Bezirksausschüsse die Vielfalt der Stadtteile abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten in den Mittelpunkt.

Gute Stimmung bei den vielen Auftritten am Marienplatz. © IMAGO/STL Studio Liebhart

Besonders beliebt: Die Besichtigung der Baustelle zur Zweiten Stammstrecke

Lange Schlangen am Marienhof. Viele Interessierte nutzen die Gelegenheit, die S-Bahn-Baustelle dort zu besichtigen. © IMAGO/STL Studio Liebhart

Von Sendlinger Straße bis Stachus, von Odeonsplatz bis Alter Hof: Zahlreiche Mitmachangebote und Stadtführungen lockten auch am etwas bewölkten Sonntag noch viele Münchnerinnen und Münchner aller Altersgruppen an. Besonders beliebt war am Samstag die Öffnung der Baustelle zur Zweiten Stammstrecke der S-Bahn am Marienhof.

Da mussten Besucher schnell sein: Vor allem die Sitzplätze vor der Rathauskulisse waren beliebt für ein Päuschen. © IMAGO/STL Studio Liebhart

Rund um die Frauenkirche feierte der Katholikenrat der Region München und die Seelsorgsregion München wieder das traditionelle Bennofest mit vielen Beratungsangeboten, aber auch Mitmach-Sport für alle.