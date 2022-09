Mit 1,4 Promille: Mann (62) radelt auf der Autobahn – auch als Geisterfahrer

Mehrere Anrufer alarmieren die Polizei, die den Münchner schließlich aufgreifen kann. Der 62-Jährige wollte auf der Autobahn von Obersendling nach Freimann radeln – betrunken.

München - Am Dienstag, um kurz vor Mitternacht, haben mehrere Autofahrer die Polizei alarmiert. Der Grund: Ein Mann war auf der Autobahn unterwegs – mit seinem Radl!

Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, soll der Radler zunächst auf der A8 in Richtung Stuttgart und danach zurück in Richtung München gefahren sein.

Polizei greift Radler in Freiham auf

Mehrere Streifen der Münchner Polizei und der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck konnten den Mann zunächst nicht auffinden. Etwa 20 Minuten später meldeten weitere Anrufer einen Radlfahrer im Aubinger Tunnel auf der A99. Er war sowohl in Richtung Salzburg als auch als Geisterfahrer in Richtung Dachau unterwegs.

An der Anschlussstelle Freiham konnte der Radler schließlich aufgegriffen werden. Bei der Kontrolle machte der Münchner laut Polizei einen stark alkoholisierten Eindruck. Beim Absteigen vom Fahrrad verlor er das Gleichgewicht und fiel gegen eine Leitplanke.

Münchner will betrunken von Obersendling nach Freimann radeln

Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der 62-Jährige gab an, dass er von der Zielstattstraße in Obersendling zu einer Adresse in Freimann fahren wollte.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer Blutentnahme im Institut für Rechtsmedizin wurde der Mann wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Münchner Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren entgegen der Fahrtrichtung sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Alkohol gegen ihn.