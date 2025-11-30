AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Milliardenvolumen: KNDS erhält 350 Aufträge für neues Leopard-2-Modell

Milliardenvolumen: KNDS erhält 350 Aufträge für neues Leopard-2-Modell

Wachsende Angst vor Russland beschert Europas Rüstungsfirmen einen Boom. Das neue Modell des Leopard 2 ist gefragt.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Leopard 2 A8 bei der ersten öffentlichen Präsentation Ende November (Archiv)
Der Leopard 2 A8 bei der ersten öffentlichen Präsentation Ende November (Archiv) © Sven Hoppe/dpa

Beim deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS sind bislang 350 Bestellungen aus fünf Ländern für das neue Modell des Leopard-2-Panzers eingegangen. Das sagte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage. Neben Deutschland haben auch die Niederlande, Norwegen, Litauen und Tschechien die Weiterentwicklung des 1979 eingeführten Panzers geordert. 

Weitere Bestellungen wahrscheinlich

Dabei wird es wahrscheinlich nicht bleiben. Die Bundeswehr hat bislang 123 Exemplare des Leopard 2 A8 bestellt. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte bei der ersten öffentlichen Präsentation des Panzers bereits eine Beschaffungsvorlage für weitere 75 Stück angekündigt. 

Nach Angaben von KNDS Deutschland – bis März 2024 Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG mit Sitz in München Allach – laufen Gespräche mit weiteren Kunden. Das neue Modell A8 ist unter anderem mit einem Schutzsystem des israelischen Herstellers Rafael ausgerüstet, das anfliegende Geschosse und Drohnen noch vor ihrem Aufprall zerstören soll.

Der Leopard 2 A8 bei der ersten öffentlichen Präsentation Ende November (Archiv)
Der Leopard 2 A8 bei der ersten öffentlichen Präsentation Ende November (Archiv) © Sven Hoppe/dpa

Milliardenumsatz für das Unternehmen

Auftragsvolumen und Lieferzeiten nennt KNDS nicht. Klar ist jedoch, dass sich die Bestellungen auf ein beträchtliches Milliardenvolumen summieren und das Unternehmen mehrere Jahre beschäftigt sein wird. 

Ein neuer Leopard-Panzer kostet einen zweistelligen Millionenbetrag im höheren Zehnerbereich, hinzu kommen Wartung und Instandhaltung. So plant allein die Bundesregierung für die bisher bestellten 123 Leopard 2 A8 Ausgaben von mehr als 3,4 Milliarden Euro ein. 

Derzeit sind von den im Laufe der vergangenen Jahrzehnte ausgelieferten Leopard 2 laut KNDS noch 3.300 Fahrzeuge in den Streitkräften von 23 Ländern in Betrieb.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.