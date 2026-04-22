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Miete nicht gezahlt: So geht es bei Galeria jetzt weiter

Gestundete Mietzahlungen, drohende Filialschließungen: Galeria kämpft mit finanziellen Schwierigkeiten. Ein neuer Kredit soll die Lage stabilisieren.
AZ/dpa |
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Galeria-Chef Hellenbock räumt Schwankungen der Liquidität ein.
Galeria-Chef Hellenbock räumt Schwankungen der Liquidität ein. © Rolf Vennenbernd/dpa

Frisches Geld für Galeria: Die Warenhauskette erhält einen neuen Kredit von ihrem Minderheitsgesellschafter Bain Capital, wie das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die Zwischenfinanzierung soll dabei helfen, die angespannte finanzielle Situation zu überbrücken. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet. 

Galeria-Geschäftsführer: "Die Liquiditätslage zeigt harte Schwankungen"

Galeria erhält nach eigenen Angaben zehn Millionen Euro. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Investor Bain Capital einen Kredit gewährt. "Die Liquiditätslage zeigt harte Schwankungen", sagte Geschäftsführer Tilo Hellenbock. Er zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass sich die Lage wieder stabilisieren werde.

Mehrere Vermieter von Galeria beklagten kürzlich, dass die Mietzahlungen für April ausgeblieben seien. Betroffen ist unter anderem die Filiale am Berliner Alexanderplatz, deren Immobilie Commerz Real gehört. Berichten zufolge soll Galeria zudem gebeten haben, die Mieten zu stunden. Das war auf Nachfrage zunächst nicht kommentiert worden. 

Weitere Galeria-Filialschließungen möglich

Das Warenhausunternehmen räumte nun aber ein, die Vermieter aller 83 Filialen um eine Stundung gebeten zu haben. Die Mietzahlungen, die eigentlich im März und April fällig gewesen wären, sollten in den Herbst verschoben werden. Dies sei jedoch nicht von allen Vermietern akzeptiert worden. 

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Laut Galeria wurden die Mietzahlungen in den Verhandlungen in einigen Fällen zunächst gestoppt, sollen jetzt aber nachgeholt werden. Einige Vermieter, die eine Stundung akzeptiert haben, erhalten die Miete demnach im Herbst, zuzüglich Zinsen.

Rund um Galeria gab es in den vergangenen Monaten bereits mehrfach Unruhe. Im Januar wurde Finanzchef Christian Sailer abberufen. Eine Begründung wurde nicht genannt. Im März gab das Unternehmen bekannt, die mittelfristig auslaufenden Mietverträge von acht Standorten neu zu verhandeln. 

Galeria betreibt derzeit 83 Filialen und beschäftigt rund 12.000 Menschen 

Galeria räumte dabei ein, dass weitere Filialschließungen möglich sind. "Sollte es nicht gelingen, eine für beide Seiten tragfähige Lösung zu erreichen, die allen Parteien eine langfristige Zukunft eröffnet, besteht auch die Möglichkeit von Schließungen", teilte das Unternehmen mit.

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Für diesen Fall sollten vorsorglich schon Verhandlungen über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan für die betroffenen Filialen aufgenommen werden. Betroffen sind die Warenhäuser in München (Rotkreuzplatz), Berlin (Kurfürstendamm, Hermannplatz), Köln (Hohe Straße, Breite Straße), Mannheim, Braunschweig und Aschaffenburg. 

Galeria betreibt derzeit 83 Filialen und beschäftigt rund 12.000 Menschen. Anfang 2024 hatte die Kette erneut Insolvenz anmelden müssen. Daraufhin wurden neun Häuser geschlossen. Anschließend wurde Galeria von der US-Investmentgesellschaft NRDC und dem Unternehmer Bernd Beetz übernommen. Beide verfügen zusammen über mehr als 90 Prozent der Anteile, sechs Prozent entfallen laut "Handelsblatt" auf Bain Capital.

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7 Kommentare
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  • Tscharli vor 9 Minuten / Bewertung:

    Deshalb meine Frage als ersten Kommentar hier! Woher haben sie die Information, dass hier vom üblichen Verfahren abgewichen wurde?

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  • Tscharli vor einer Stunde / Bewertung:

    War da oder ist da kein Insolvenzverwalter eingebunden? Soweit ich informiert wäre es dessen Aufgabe, das Unternehmen zu einer "finalen Lösung" zu führen und diese zu überwachen oder wird hier wieder mit zweierlei Maß gemessen?

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  • kartoffelsalat vor 56 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Tscharli

    Welcher Insolvenzverwalter?
    Welches zweierlei Maß?

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