Miau, mia san Miau: Große Preisübergabe bei Fressnapf XXL im Euroindustriepark

Die AZ hat "Münchens schönste Katze" gesucht – und 1.800 Fotos zugesandt bekommen. Jetzt holten die Herrchen und Frauchen der siegreichen Samtpfoten die Preise bei Fressnapf XXL ab

Es ist ohnehin stets viel los bei XXL München, dem großen Markt für Tierbedarf in der Lotte-Branz-Straße 14 im Euroindustriepark. Doch am Donnerstag um 16.30 Uhr versammelten sich besonders viele Tierfreunde vor dem Geschäft. Denn der Höhepunkt des großen AZ-Wettbewerbs "Miau, mia san Miau" stand an: die Preisübergabe.

Viele Preise für die Gewinner

Die AZ hatte "Münchens schönste Katze" gesucht, 1.800 Bilder waren eingesandt worden und eine Jury hatte sich den Kopf zerbrochen, welche der zahllosen bezaubernden Samtpfoten die schönsten sind. Nun ließen sich die Herrchen und Frauchen der sechs Bestplatzierten die Siegerehrung nicht entgehen. Sie nahmen die tollen Preise, die XXL gestiftet hatte, entgegen – stellvertretend für ihre Katzen und Kater natürlich.

Die Gewinnerin war Nala, gefolgt von Alois auf Platz zwei, Cleo auf Platz drei und den drei Viertplatzierten Toby, Maya und Spiky. Der Geschäftsführer der Gruppe München, Nicolas Arndt, und AZ-Geschäftsführer Joachim Melzer hatten alle Hände voll zu tun, die Präsente an die glücklichen Herrchen und Frauchen der schönen Samtpfoten zu übergeben.

Gewinnerkatze Nala (unten) macht es sich in ihrem neuen Katzenbaum gemütlich. Ihr Katerkumpel Miko darf auch probeliegen. © privat

Die Gewinnerkatze Nala darf sich nun auf dem Kratzbaum "Enno" wahlweise austoben oder entspannen. Obendrauf gab’s für Herrchen Michael und Frauchen Tamina einen Gutschein im Wert von 250 Euro, der natürlich auch vom Tierbedarfshändler gestiftet wurde. Alois, der Zweitplatzierte, wird sich nun auf dem Liegeplatz "Glamour" genüsslich ausstrecken dürfen und dank weiterer attraktiver Sachpreise wird bei ihm zu Hause in nächster Zeit sicher keine Langeweile aufkommen. Dass die Kuschelhöhle "Leo" ein gemütlicher Rückzugsort ist, hat die Drittplatzierte Cleo in der Zwischenzeit sicherlich auch schon herausgefunden. Das Spielzeug und die Leckereien, die sie ebenfalls gewonnen hat, kann sie dann gleich in ihr neues Kuschelreich mitnehmen.

Ein rosa Rascheltunnel bringt künftig zusätzlich Action in die Heime der drei Viertplatzierten Toby, Maya und Spiky. Das Überraschungspaket für jeden der drei Gewinner enthält zudem das ein oder andere Spielzeug und Leckerli.

Über 1.800 Katzenfoto-Einsendungen

Außerdem kamen etliche Gewinner der 25 Überraschungspakete zu XXL, um ihre Preise entgegenzunehmen: Sie konnten sich über ihr nicht alltägliches Glück freuen – schließlich wurden sie unter den 1.800 Teilnehmern ausgelost. Das obligatorische Gewinnerfoto durfte bei den vielen Anwesenden auch nicht fehlen, und so lächelten alle Preisträger zum Abschluss noch mal in die Kamera.

Und alle, die ihrer Katze oder ihrem Kater über die "Miau, mia san Miau"-Preise hinaus noch mehr Freude bereiten wollten, drehten nach der Preisübergabe noch eine kleine Shopping-Runde im XXL im Euroindustriepark – bei der Riesenauswahl des Tierbedarfshändlers bleiben bei der Katze oder dem Kater sicher keine Wünsche offen.

Wir sagen nochmals vielen Dank an alle Tierfreundinnen und Tierfreunde, die bei unserer Aktion mitgemacht haben!