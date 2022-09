Metzgersprung: Uraltes Ritual lockt viele Zuschauer auf den Marienplatz

Alle drei Jahre findet in München der traditionelle Metzgersprung statt. Am Sonntag war es wieder soweit.

Der Metzgersprung ist Tradition in München.

München - Tausende Zuschauer wollten sich trotz des dürftigen Wetters dieses Spektakel nicht entgehen lassen: Am Sonntag fand - unter den Augen von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) - endlich wieder der traditionelle Metzgersprung im Fischbrunnen statt.

Tradition aus Pest-Zeiten

Zuvor waren die Teilnehmer in einem Zug zum Marienplatz marschiert. Wie der Schäfflertanz stammt auch diese Tradition aus den Zeiten, als die Pest in München wütete. Der Legende nach zogen die Zünfte der Schäffler und Metzger danach musizierend und tanzend durch die geschundene Stadt, um den Münchnern nach der harten Zeit wieder Lebensfreude zurückzugeben. Der Marsch endete schon damals mit dem Sprung in den Fischbrunnen.

Spektakel mit Tausenden Zuschauern: der Metzgersprung. © Daniel von Loeper

Alle drei Jahre wird die Tradition noch gelebt. So auch am Sonntag wieder, veranstaltet von der Münchner Metzger-Innung - inklusive Nassspritzen der Zuschauer.