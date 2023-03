Methode Benko: Ausgepresst, weggeworfen

Die Nachrichtenredakteurin Martina Scheffler über die Methode Benko.

Nun werden sie wieder verzichten, die Gläubiger von Galeria. Was zu erwarten ist, hat man in München am Stachus gesehen: Vermieter verzichtet auf fast alles, dann ist kurz darauf doch Schluss - und es wird eine abgeranzte Immobilie zurückgegeben.

Das Glück der Beschäftigten hängt am seidenen Faden

Auch die zusätzlich geretteten Filialen sind allein dem sozialen Gewissen der Vermieter zu verdanken, nicht dem des Herrn Benko. Die Mitarbeiter können sich schon mal darauf vorbereiten, dass ihr Glück nur von kurzer Dauer sein wird.

Glück haben nur jene Häuser, die den Besitzer ganz wechseln und wieder von Fachleuten betrieben werden, statt Melkkuh zu sein. Benkos Interesse gilt nicht Mitarbeitern oder Filialerhalt, sondern Immobilienerwerb. Das sollte jedem klar sein, der diesem Milliardär gutes Geld hinterherwirft.